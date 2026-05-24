Exclusiv Ce ar face UDMR dacă un alt partid i-ar cere schimbarea președintelui formațiunii. Răspunsul lui Tanczos Barna

Tanczos Barna. Foto: Facebook

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat la Digi24, la emisiunea În fața ta, că „în niciun caz” nu ar accepta vreodată cererea vreunui partid de a schimba președintele UMDR. „Niciodată, în ultimii 36 de ani nu am permis ca cineva să influențeze deciziile noastre interne,” a precizat Tanczos Barna.

Întrebat dacă, în cazul în care un partid ar cere, pentru a intra la guvernare, schimbarea președintelui UDMR, ar accepta, Tanczos Barna spune că, deși „ot timpul am fost deschiși și am acceptat criticile și constructive, nu am accepta.”

„În niciun caz, în niciun caz. Deci suntem singurii care decidem asupra președintelui UDMR. Suntem singurii și forurile de conducere ale UDMR sunt singurele care pot propune miniștri, pot revoca, pot propune în funcții de conducere într-o structură guvernamentală, secretar de stat și așa mai departe. Niciodată, în ultimii 36 de ani nu am permis ca cineva să influențeze deciziile noastre interne. Dacă cineva nu a fost performant și a fost revocat, a fost decizia UDMR-ului. Tot timpul am fost deschiși și am acceptat criticile și constructive. Nu am accepta nici așa”, a declarat Tanczos Barna.

