Traian Băsescu a declarat, miercuri pentru Digi24, că nu ar fi renunțat la mandat, dacă ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis. „Președinții sunt precum comandații de navă. Nu sunt primii care pleacă de pe navă. Sunt ultimii”, a subliniat fostul șef al statului. El a explicat apoi cum ar fi procedat în locul lui.



„Din punctul meu de vedere demisia președintelui în astfel de condiții nu este o onoare. Eu aș fi stat să lupt până la capăt cu majoritatea, chiar în condițiile în care vedem că foști subofițeri de poliție sunt toată ziua la televizor, precum Coarnă, sau mai e unul care a fost și arestat preventiv care e tot mare politician acuma, toți vorbesc extrem de urât despre președinți. Blamează, au ceva de acuzat la președinți, dar nu se uită la ce au lăsat ei în viața lor, fie că e vorba de analiști de teapa Chiriac sau de realizatori de televiziune de la televiziuni care sunt proprietatea unor infractori dovediți.

Deci, în situația lui Iohannis eu n-aș fi demisionat. Aș fi mers pe ideea ca și în condiția unei suspendări, am ocazia timp de 30 de zile cel puțin, să explic ce am făcut și de ce este incorectă suspendarea. Iar la capătului acestui termen de 30 de zile, există o prevedere legală care spune că poate fi revocat președintele prin refereundum, în condițiile în care la referendum participă jumătate plus unu din cifra electorală.

Deci ar fi trebuie să fie o participare de circa 9 milioane și ceva de români la referendum, ceea ce nu s-a întâmplat nici în 2012”, a declarat Traian Băsescu, întrebat dacă avea Klaus Iohannis vreo varianta de a evita suspendarea din Parlament, dacă se ajungea la acest lucru, dacă nu își dădea demisia, miercuri la Digi24.

El a clarificat că există o dezinformare a unora în spațiul public cu privire la referendumul din 2012 privind demiterea sa și a clarificat că acel referendum nu a fost validat, nu a întrunit prezența necesară.

„Este o ocazie să fac o clarificare și etichetez fără reținere titlul de lichele și toți iresponsabilii politici care spun că rezultatul referendumului trebuia să fie demiterea președintelui. Nu, referendumul putea fi validat, dacă participau jumătate plus unu din cetățenii români cu drept de vot. Ori nu s-a întâmplat acest lucru. Ceea ce fac unii care vor să dezinformeze, spunând - o erată, a modificat rezultatul, este o minciună de proastă calitate”, a explicat fostul președinte.

Băsescu a mai precizat că, dacă ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis, ar fi mers până la capăt cu mandatul.

„În locului lui Iohannis mergea până la capăt. Președintele nu își abandonează țara doar pentru că votează 300 de parlamentari. Și-o abandonează dacă asta îi cere poporul. Se duce în referendum până la capăt”, a mai spus fostul șef al statului.

Chestionat ce mesaj are pentru Klaus Iohanis, Traian Băsescu a răspuns: „I-aș reproșa că n-a stat până la capăt. Președinții sunt precum comandații de navă. Nu-s primii care pleacă de pe navă. Sunt ultimii”.

Editor : Ana Petrescu