„Ce ar fi zis Iliescu?” Năstase taxează dur petrecerea „tip nababi” a colegilor din PSD cu lăutari de zeci de mii de euro

Fostul premier și unul dintre cei mai puternici și longevivi președinți din istoria PSD a taxat în termeni duri petrecerea scăldată în opulență organizată la Timișoara de către șeful CJ, Alfred Simonis. Adrian Năstase își critică în nuanțe deloc măgulitoare foștii colegi de partid pentru că „au lăsat presa să filmeze” și a spus că se „gândește cu groază la ce ar fi zis fostul comunist Iliescu”.

Evenimentul din familia fostului șef de la Camera Deputaților a iscat un val uriaș de indignare națională după ce au apărut imagini cu ținute de zeci de mii de euro și artiști care au pus la grea încercare bugetul de social-democrați a organizatorilor.

Petrecerea de la Timișoara găzduită de către Alfred Simonis a atras atenția întregii țări, mai ales prin ținutele de zeci de mii de euro a iubitelor sau nevestelor colegilor de partid care au venit la încreștinare și să se bucure de Al Bano live. Un caz aparte este cel al partenerei lui Ciolacu care prin vestimentație a iscat o adevărată epopee în spațiul public.

Inițial presa a vehiculat că blana ar fi costat peste 15.000 de euro, dar fostul premier Ciolacu a sărit în apărarea iubitei și chiar cu riscul de a o face de rușine pentru că poartă haine „fake” a susținut cu dovezi că nu ar fi fost decât 500 de euro.

„Mă gândeam cu groază ce ar fi spus Ion Iliescu”

„A fost o poveste foarte neinspirată. Sigur, decizia botezului bănesc a fost luată înainte de alegeri. Unii au spus că a fost o poveste organizată cu ocazia intrării la guvernare. Bănuiesc că decizia era anterioară. Dar a fost o decizie nefericită să cheme presa să filmeze toată povestea asta”, a declarat fostul conducător al PSD la o emisiune online găzduită de Gândul.

Fostul premier a criticat și gusturile muzicale ale organizatorilor, tot în intervenția de la publicația citată anterior:

„Pe fond, pentru că asta cred că este chestiunea mai importantă, eu nu sunt un mare adept al lui Albano. Albano nu e membru PSD. Dar Albano era interesant pe vremea FSN-ului. Nu cred că, în acest moment, Albano reprezintă culmea. Nu amestec lucrurile. În definitiv, fiecare cu gusturile lui muzicale. Dar cred că, din dorința fiecăruia de a arăta că vine într-un cadru mai elegant, s-a ajuns la o situație care, în mod evident, va avea nevoie acum de un medicament foarte puternic.”

Fostul șef de l-a Palatul Victoria s-a gândit și la părintele fondator al PSD-ului, fostul comunist Ion Iliescu:

„Nu știu care va fi acest medicament. Mă gândeam cu groază ce ar fi spus Ion Iliescu dacă ar fi văzut imaginile astea. Îmi aduc aminte de anumite momente din trecut, pe care probabil și tu ți le amintești.”

„Este clar că a fost prea mult. A fost opulență. A fost o imagine care va rămâne. Oamenii ăștia au experiență politică, pentru că sunt în funcții de mult timp. Nu s-au gândit însă și la contextul acesta. Ai 11 miniștri la guvernare. Toată lumea e cu ochii pe tine”, a avertizat Năstase.

Mulți analiști au punctat în spațiul public, după apariția imaginilor, că petrecerea de la Timișoara a adus aminte, mai degrabă, de bairamurile date de nababi sau vătafi.

Cât ar fi costat artiștii chemați să distreze liderii PSD

La petrecerea lui Simionis au fost cel puțin trei artiști despre care a aflat presa. Niciunul dintre ei nu ar putea ajunge vreodată la o nuntă sau un botez organizat de către românii din clasa muncitoare. Motivul? Onorariile pe care le încasează aceștia pentru o „cântare” de câteva zeci de minute.

Spre exemplu, presa relatează că românca Theo Rose, doar pentru trupă cere nu mai puțin de 5000 de euro, iar cu toate costurile aferente cazării, transportului și onorariul artistei, suma sare departe de 10.000 de euro.

Damian Drăghici, alături de trupa sa, nu se lasă mai prejos. Conform informațiilor publice, artisul cere cel puțin de 10 salarii medii la nivel național pentru o apariție.

Despre cât ar fi costat prestația lui Al Bano, cu tot cu transportul cu avionul privat, cazarea de lux și toate cele necesare, nici nu merită să mai intrăm în detalii, cu siguranță fiind vorba despre o sumă cu mai multe zerouri.

Editor : Alexandru Rotaru