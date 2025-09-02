Live TV

Exclusiv Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor: Sunt sectoare unde printr-un ajutor mic poți aduce valoare în plus

fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, în exclusivitate pentru Digi24, despre al treilea pachet de măsuri la care lucrează Guvernul, care conține și o parte privind relansarea economică anunțată de PSD, că partidele din coaliția de guvernare nu au stabilit elementele care vor fi incluse, „doar ținta, care sunt acele sectoare economice care prin stimularea din partea guvernului, facilități pot ajuta la creșterea economică”. Kelemen susține că în anii următori „trebuie să ne concentrăm pe creșterea economică și sunt câteva sectoare unde printr-un ajutor relativ mic poți aduce valoare în plus”, dând exemplu sectorul alimentar sau industria lemnului. 

„Nu vreau să intru în conținut. Nu am discutat elementele, doar ținta, care sunt acele sectoare economice care prin stimularea din partea guvernului, facilități pot ajuta la creșterea economică, la relansarea economică. 

Avem nevoie de creștere economică. Dacă închidem anul cu 0,2%, 0,3% e perfect, în sensul că nu e mai rău. 

Dar în anii următori trebuie să ne concentrăm pe creșterea economică și sunt câteva sectoare unde printr-un ajutor relativ mic poți aduce valoare în plus. Spre exemplu, sectorul alimentar, industria lemnului. Sunt chestiuni unde poți face lucruri bune într-o perioadă relativ scurtă”, spune Kelemen Hunor. 

Liderul UDMR mai afirmă că nu este vorba de „o relaxare, ci o stimulare a economiei”. 

