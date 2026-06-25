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Video Ce asigurări i-a dat Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu privind voturile pentru Cabinetul Veștea: răspunsul președintelui

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Nicușor Dan. Foto: Captură Digi24
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Aflat la Cluj miercuri seară, Nicușor Dan a fost întrebat dacă l-a asigurat pe Sorin Grindeanu că guvernul Veștea va aduna voturile necesare. Președintele a evitat un răspuns direct și a spus că „e sarcina premierului să-și găsească majoritatea. Nu s-a întâmplat”.

Întrebat dacă a vorbit cu Sorin Grindeanu și l-a asigurat că guvernul Veștea are voturile necesare pentru învestire, Nicușor Dan a spus că era sarcina premierului să găsească voturile necesare, iar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Eu am vorbit cu domnul Veștea, i-am dat mandatul și mai departe a fost treaba dumnealui. E sarcina premierului să-și găsească majoritatea. Nu s-a întâmplat. Cred că discuția n-are sens”, a declarat Nicușor Dan.

„Repet. Am vorbit cu domnul Veștea, i-am dat mandatul și mai departe a fost treaba dumnealui”, a subliniat președintele.

Președintele a mers miercuri seară la Cluj, unde a participat la o cincă cu organizatorii evenimentului Techsylvania, înainte de plecarea spre Polonia, unde joi participă la Summitul Flancului Estic, la Gdansk.

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Editor : Liviu Cojan

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