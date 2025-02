Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat luni, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că ultimul lucru pe care îl mai așteaptă de la președintele demisionar Klaus Ioahnnis, până miercuri, 12 februarie, este să spună de ce a fost anulat turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din 2024. Șefa USR a mai spus că va recomanda parlamentarilor partidului său să nu voteze pentru moțiunea de cenzură anunțată de AUR, motivând că este nevoie de stabilitate, acum că țara va fi condusă de un președinte interimar.

Lasconi: demisia lui Iohannis nu poate fi considerată una de onoare

Elena Lasconi a spus despre demisia lui Klaus Iohannis din funcția de președinte că nu mai poate fi considerată una de onoare, pentru că vine prea târziu, iar ultimul lucru pe care al putea să-l facă, până miercuri, 12 februarie, președintele demisionar este să spună de ce s-au anulat alegerile. Șefa USR a făcut referire și la protestul susținătorilor lui Călin Georgescu, despre care a spus că este democratic.

„[Demisia] nu mai poate fi considerată o demisie de onoare. Putea să o facă în momentul în care am avut deja un președinte al Senatului. Dacă se încăpățâna, mai putea să lupte, adică să își ducă până la capăt această idee, deși, din punct de vedere constituțional, el ar fi trebuit să-și dea demisia atunci când am avut un președinte al Senatului, pe domnul Ilie Bolojan. [...] Să spună de ce s-au anulat alegerile. Nu s-a schimbat absolut nimic și tocmai din același din acest motiv, oamenii sunt în continuare și mai supărați. Am văzut că mulți au ieșit în stradă și aș vrea să fac un apel la calm, pentru că haosul nu duce la nimic bun. Noi avem nevoie de stabilitate. E adevărat că protestul este democratic, e democrație. Ar fi bine să și fie anunțat de dinainte și intrat în legalitate. Atunci, ca când faci un asemenea protest, pentru că în România încă e democrație și încă poți să îți strigi nemulțumirile în stradă. Dar cred că ar trebui să respectăm și legea. Eu sunt pentru stabilitate în țara pe care o iubesc. Da, ar fi un gest așa, în ultimele zile, de a ne spune de ce s-au anulat alegerile”, a spus președinta USR.

Iohannis, un președinte absent și arogant, este creatorul lipsei de încredere a populației, crede Lasconi

Șefa USR dă vina pe Klaus Iohannis, pe care îl cataloghează drept un președinte absent și arogant, pentru lipsa de încredere a populației în instituțiile statului.

„Nu mă surprinde nimic la Klaus Iohannis. Adică în acești 10 ani - că am văzut la un moment dat pe burtieră, înainte de a intra la dumneavoastră în studio, că fostul președinte Traian Băsescu spunea că nu te poți aștepta ca în 10 ani să ai același nivel de popularitate - da, aici nu e vorba despre concurs de popularitate, aici este vorba despre faptul că a călcat în picioare democrația din România și oamenii nu mai au încredere în instituțiile statului, pentru că el este, de fapt, creatorul acestei acestui haos și acestei lipse de încredere din partea populației. Și noi vorbim foarte, de foarte mult timp despre efecte și despre Georgescu. Ok, vorbim acum despre Georgescu. Dacă Curtea Constituțională îl scoate din calcul, s-ar putea să avem un alt Georgescu, pentru că noi nu rezolvăm de fapt problema cea mai importantă”, a spus Lasconi.

„Nu vorbim despre efecte, hai să vorbim despre cauze. De ce am ajuns aici, ce vrem să facem cu țara asta, de ce am ajuns aici? Dacă oamenii erau mulțumiți de școlile în care învață copiilor și nu mai trebuiau să plătească bani în plus la meditații ca să poată să ia bacul sau să intre la facultate, dacă oamenii erau mulțumiți și tratați cu respect în spitale, dacă erau tratați cu respect în instituțiile statului și dacă li se făcea dreptate în instanță, eu cred că nu am fi ajuns aici. Și toate i se datorează lui Klaus Iohannis, pentru că nu a făcut nimic, a fost un președinte absent și arogant”, a mai declarat ea.

Ce spune despre moțiunea de cenzură

Elena Lasconi a anunțat, la Digi24, că va recomanda parlamentarilor USR să nu voteze moțiunea de cenzură anunțată de AUR, pentru că, în opinia sa, demisia președintelui urmată de o cădere guvernului va duce țara în haos.

„E foarte ușor să vorbești despre a demola și a distruge și a face rău. Eu nu sunt pentru asta. Cu ce înlocuiești Guvernul în momentul de față? Ai și demisia președintelui trimis și guvernul acasă? Practic duci țara în haos. Eu nu am vorbit cu colegii mei parlamentari, dar nu i-aș sfătui să să voteze pentru această moțiune de cenzură. Categoric vom avea o discuție, dacă nu formală, măcar informală, în Biroul Național despre moțiunea de cenzură. Noi suntem un partid pro-european, ne-am născut în stradă, funcționează democrația în partidul nostru, cred în valorile USR-ului și cred în înțelepciunea colegilor mei parlamentari de a nu vota această moțiune de cenzură”, a explicat Elena Lasconi.

Românilor să li se spună de ce au fost anulate legerile

Întrebată dacă este de acord cu cererea președintei Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, de schimbare a șefilor celor două camere ale Parlamentului, Lasconi a spus din nou că o astfel de măsură ar crea haos și nu este de acord cu ea.

„Nu sunt de acord nici cu asta, pentru că și asta ar crea și mai mult haos. Și v-am spus, cred că cel mai important lucru este ca românilor să li se facă dreptate, în primul rând prin a le transmite de ce votul lor din noiembrie, de anul trecut, nu a contat, de ce au fost anulate alegerile și cred că asta este cel mai important lucru. Noi nu suntem aici să facem nu știu ce jocuri și în niciun caz nu suntem aici să dăm mâna cu forțele răului, sub nicio formă. Noi ne iubim țara și o să luptăm pentru binele României și nu pentru a arunca România în haos”, a mai spus ea.

Noul președinte să decidă legat de un eventual nou guvern

Elena Lasconi a spus că, în contextul actual, este bine ca guvernul condus de Marcel Ciolacu să rămână în funcție până la alegerile din mai, iar o eventuală discuție despre schimbarea sa să fie deschisă de viitorul președinte ales al României.

„Este un guvern format de foarte puțin timp. Haideți să așteptăm prezidențialele, să nu facem și mai mult haos în țară și după, să decidă următorul președinte cine va fi prim-ministru”, a conchis Elena Lasconi.

