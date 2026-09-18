Ce așteaptă PSD de la Siegfried Mureșan: „Trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală”

Partidul Social Democrat i-a solicitat prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan să prezinte public planul său pentru România și să precizeze dacă va continua sau nu politicile Guvernului Bolojan.

„Înainte de orice discuţie despre majorităţi şi voturile PSD, Siegfried Mureşan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue? PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcţia de prim-ministru, Siegfried Mureşan are obligaţia să le spună românilor care este planul său pentru a scoate ţara din criza economică şi socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, preşedintele propriului său partid”, arată PSD într-un comunicat de presă remis vineri.

Potrivit PSD, prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie şi pentru nivelul de trai al românilor.

„Va continua politica de austeritate? Va menţine actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susţinerea companiilor româneşti şi păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcţionarea serviciilor publice esenţiale, de la sănătate până la administraţia locală? Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte şi intenţionează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcţie? Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuţii despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, transmite PSD.

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Editor : B.P.