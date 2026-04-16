Ce așteptări are Nicușor Dan de la noii șefi ai marilor parchete. „Pagubele pentru economia noastră sunt foarte mari”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Europa FM, că se așteaptă ca șefii numiți recent la Parchetul General, DNA, DIICOT „să dinamizeze activitatea parchetelor”. „Principala așteptare este o adevărată luptă împotriva corupției”, a mai spus acesta. Șeful statului susține că una dintre probleme a fost că „parchetele s-au ascuns după indicatori”. El spune că la DIICOT este interesat să vadă acțiuni pe „zona financiară în general, unde pagubele pentru economia noastră sunt foarte mari”.

„Aștept ca ei să dinamizeze activitatea parchetelor, pentru că, dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului, vedem că nu se răspunde la așteptări. Iar principala așteptare este o adevărată luptă împotriva corupției.

Așa cum am spus în urmă cu o săptămână, (Marius Voineag și Alex Florența - n.red.) nu au dinamizat, nu s-au concentrat pe acest fenomen. Aștept asta de la doamna Chiriac și de la domnul (Viorel – n.red.) Cerbu. De la domnul (Codrin-Horațiu - n.red.) Miron aștept o luptă reală cu traficul de droguri, mai ales cu marile rețele.

Una dintre probleme a fost că parchetele s-au ascuns după indicatori. De exemplu, la DIICOT sau prindeai o rețea sau prindeai un mic consumator, tot atâtea rechizitorii se număra că ai făcut. Dacă vorbim de DIICOT, vreau să ne uităm cu adevărat la fenomen. De asemenea, mă interesează foarte tare la DIICOT zona de evaziune financiară și financiară în general, unde pagubele pentru economia noastră sunt foarte mari”, spune Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că se așteaptă la rezultate „într-un orizont de 6 luni”. „Fiecare dintre ei, mai puțin domnul Cerbu, care vine din instituție (DNA – n.red.), sunt oameni noi și trebuie să înțeleagă, nu neapărat modul de funcționare, dar echipele și pe cine te poți baza”, mai precizează șeful statului.

Noii şefi ai marilor parchete și-au început miercuri mandatele de trei ani. Este vorba despre Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu - procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Tot miercuri și-au început activitatea şi Alex-Florin Florenţa în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius-Ionel Ştefan în funcţia de procuror-şef adjunct al DNA.

Miercurea trecută, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete, în urma propunerilor primite de la ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

