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Exclusiv Ce așteptări are România de la summitul NATO de la Ankara? Explicațiile lui Radu Miruță

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Radu Miruță
Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea
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Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, spune că România va susține la summitul NATO „mărirea capacităților pe flancul estic” și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Oficialul consideră că este „foarte important” să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina asupra statelor din estul Europei.

 

Întrebat care sunt așteptările României de la summitul NATO care va avea între 7-8 iulie la Ankara, în Turcia, ministrul interimar al Apărării a declarat: 

„Mărirea capacităților pe flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de ajunge la 5% din PIB, bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există, de asemenea, o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitate să producă pe teritoriul național, capabilități necesare înarmării Europei. Ce am făcut noi prin SAFE ne pune într-o poziție acceptabilă”, a spue Radu Miruță.

El a mai completat că „România e o țară care de 30 de ani avea industra națională de apărare destul de amorțită”: „Condițiile pe care noi le-am pus prin SAFE ca ceea ce achiziționează Armata Română, o bună parte, să se producă pe teritoriul național, înseamnă de fapt, capacități noi de producție, fabrici de producție în România, ceea ce ne ajută strategic și pe noi la Ministerul Apărării, ajută economic și România”, a punctat Miruță. 

Oficialul a afirmat și că „este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina și în țările de pe flancul estic. Ceea ce se întâmplă în Ucraina cu războiul pornit de Rusia aduce consecințe și la noi”.

Despre amenințările de retragere a mai multor trupe americane din Europa ale președintelui american Donald Trump și despre cum ar putea fi afectată România dacă le va pune în practică, Miruță a spus: 

„Eu nu pot să răspund nici măcar ca opinie în locul președintelui Statelor Unite, care decide cum își retrage sau cum își rotește trupele. Evident că cu cât este o prezență militară mai mare în Europa, în special în flancul estic, cu atât este mai descurajator. Descurajarea se face atât cu prezență militară, cât și cu tehnică.(...) Putem doar să observăm, nu putem noi să influențăm”.

Editor : C.S.

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