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Ce așteptări au românii de la Guvernul Niculescu și cum cred că ar trebui redus deficitul bugetar (sondaj)

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luca niculescu sedinta Guvern
Foto: gov.ro
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Din articol
Creșterea salariilor și pensiilor, principala prioritate  Cum vor românii să fie redus deficitul bugetar Jumătate dintre respondenți critică decizia PNL de a susține învestirea Guvernului

Creșterea salariilor și pensiilor ar trebui să fie principala prioritate a Guvernului Niculescu, consideră 30% dintre români, potrivit unui sondaj Avangarde realizat la nivel național, în perioada 21-26 octombrie 2026. În ceea ce privește reducerea deficitului bugetar, aproape șase din zece respondenți susțin diminuarea cheltuielilor statului, în timp ce majorarea taxelor și impozitelor este preferată de doar 2% dintre cei chestionați.

Creșterea salariilor și pensiilor, principala prioritate 

Potrivit sondajului Avangarde, 30% dintre respondenți consideră că prima prioritate a Guvernului Niculescu ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor, aceasta fiind cea mai frecventă opțiune exprimată.

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Ce consideră românii că ar trebui să fie prima prioritate a Guvernului Niculescu. Foto: Avangarde

Pe locul al doilea se află combaterea corupției, indicată de 21% dintre participanții la sondaj, urmată de reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice, menționată de 19%.

Alți 15% dintre respondenți consideră că Executivul ar trebui să se concentreze în primul rând asupra reducerii cheltuielilor statului, inclusiv a celor generate de aparatul bugetar și de instituțiile publice.

Investițiile în infrastructură, precum construcția de autostrăzi, spitale și școli, reprezintă principala prioritate pentru 7% dintre cei chestionați, în timp ce 4% indică finanțarea sistemului de sănătate.

Totodată, 4% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Cum vor românii să fie redus deficitul bugetar

Reducerea cheltuielilor statului este de departe cea mai susținută măsură pentru diminuarea deficitului bugetar, fiind indicată de 59% dintre participanții la sondaj.

Pe locul al doilea se situează introducerea unor taxe mai mari pe averi și companii, variantă susținută de 20% dintre respondenți.

În schimb, doar 4% consideră că Guvernul ar trebui să se împrumute mai mult, fără să adopte alte măsuri, iar 3% sunt de părere că reducerea deficitului bugetar nu ar trebui să reprezinte o prioritate în acest moment.

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Cum consideră românii că ar trebui redus deficitul bugetar. Foto: Avangarde

Majorarea taxelor și impozitelor este susținută de numai 2% dintre cei chestionați, în timp ce înghețarea salariilor și pensiilor este preferată de 1%.

Alți 11% dintre respondenți nu au oferit un răspuns.

Rezultatele indică astfel o preferință clară pentru reducerea cheltuielilor publice, în detrimentul măsurilor de creștere a fiscalității sau de înghețare a veniturilor.

Jumătate dintre respondenți critică decizia PNL de a susține învestirea Guvernului

Sondajul a analizat și percepția populației asupra deciziei PNL de a vota în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, din care fac parte și miniștri PSD, deși liberalii au anunțat că rămân în opoziție.

Potrivit rezultatelor, 50% dintre respondenți consideră că decizia PNL a fost mai degrabă greșită, în timp ce 29% o apreciază drept mai degrabă bună.

Un procent de 21% dintre participanții la sondaj nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

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Opinia românilor privind decizia PNL de a vota învestirea Guvernului Niculescu. Foto: Avangarde

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 21-26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane, reprezentativ la nivel național pentru populația României cu vârsta de 18 ani și peste.

Cercetarea a fost realizată prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), iar datele au fost ponderate în funcție de gen, vârstă, mediu de rezidență și nivel de educație.

Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

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Editor : Ș.A.

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