Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă"

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că la întâlnirea liderilor din Coaliție cu președintele Nicușor Dan aceștia au discutat despre buget și „despre lucruri care nu țin de buget”, dând exemplu un proiect de lege din Parlament privind femicidul. De asemenea, liderii partidelor din Guvern au discutat despre o dorință a Administrației Prezidențiale de a mări ajutorul acordat refugiaților din Gaza, care să ajungă la aproximativ 1.000 de persoane.

 

„Și despre buget și despre lucruri care nu țin de buget, despre partea legislativă, de exemplu. Am discutat și avea o preocupare legată de legea, absolut necesară, care e pe parcurs parlamentar – femicidul, și a cerut amănunte, lucruri din acestea. 

Ne-a informat, de exemplu, despre o dorință a Administrației Prezidențiale - sunt absolut deschis la asta și ofer toată susținerea - să mărim ajutorul pe care România l-a dat în Gaza. Noi am reușit să ne ocupăm de cam 120 de copii aduși în țară, care, împreună cu însoțitorii - undeva la 300 de persoane. E vorba de un angajament de a mări numărul acesta undeva până la 1.000. Domnul președinte ne-a expus opinia domniei sale și am fost de acord”, susține Sorin Grindeanu. 

Președintele PSD spune că atmosfera de la discuțiile președintelui cu liderii Coaliției a fost „una care nu s-a potrivit deloc cu ceea ce a apărut în presă”. 

„Toată lumea era preocupată de a rezolva lucruri și de a debloca anumite subiecte, anumite proiecte care par a fi fost blocate”, a mai afirmat Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea a avut loc la o zi după ce Coaliția a ajuns la un consens privind tăierile din administrație. Principalul subiect de discuție al întrunirii care a durat circa trei ore a fost bugetul, dar și reforma din administrație și coordonarea în ceea ce privește politica externă, potrivit declarațiilor făcute ulterior de Ilie Bolojan. 

