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Ce beneficii ar aduce reorganizarea administrativă, în viziunea PSD. Argumentele prezentate de europarlamentarul Dragoș Benea

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Dragoș Benea: Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea
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Din articol
Drumuri care să lege mai multe comunități Ce spune Benea despre localitățile depopulate

Reorganizarea administrativ-teritorială ar reduce cheltuielile de funcționare ale primăriilor și ar permite direcționarea unor sume mai mari către drumuri, utilități și servicii publice, susține Dragoș Benea, coordonatorul PSD pentru această reformă. Europarlamentarul a prezentat vineri, într-o postare pe Facebook, avantajele pe care, în opinia sa, le-ar aduce comasarea comunelor.

„Reorganizarea și comasarea UAT-urilor în comune mai mari înseamnă beneficii concrete pentru cei mulți: scad cheltuielile de funcționare ale primăriei, astfel încât rămân mai mulți bani în comună pentru cetățeni, nu pentru plata indemnizațiilor aleșilor locali”, a scris Benea.

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În opinia sa, o comună mai mare ar avea un buget suficient nu doar pentru funcționarea administrației, ci și pentru investiții în infrastructură și servicii publice.

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Drumuri care să lege mai multe comunități

Benea a afirmat că reorganizarea ar permite realizarea unor drumuri care să deservească mai multe sate, precum și extinderea rețelelor de apă, canalizare, gaze naturale și iluminat public.

„Se construiesc drumuri mai bune, care nu se mai termină la marginea unui sat, ci conectează eficient mai multe comunități între ele. Locuitorii primesc utilități pe măsura taxelor și impozitelor plătite: alimentare cu apă și canalizare, gaze naturale, iluminat public și condiții mai apropiate de cele dintr-un oraș”, a arătat acesta.

Reforma ar putea susține și modernizarea școlilor și a grădinițelor, care ar urma să deservească o populație școlară mai mare. Benea consideră că o comună cu mai mulți locuitori și cu o infrastructură modernizată ar putea atrage mai ușor medici de familie și personal medical.

„Cetățenii beneficiază de servicii medicale substanțial mai bune, cu medici de familie și personal medical mai ușor de atras într-o comună cu populație deservită mai mare și cu o infrastructură sanitară modernizată”, a precizat coordonatorul PSD.

Potrivit acestuia, bugetele mai mari ar permite și dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, inclusiv construirea unor așezăminte dedicate seniorilor. Capacitatea administrativă mai ridicată ar putea contribui, în viziunea sa, și la suplimentarea numărului de polițiști locali.

Ce spune Benea despre localitățile depopulate

Europarlamentarul a susținut că unirea comunelor ar putea crea noi oportunități economice inclusiv în zonele afectate de depopulare. Administrarea unor suprafețe agricole mai mari ar putea atrage investitori și ar sprijini dezvoltarea agriculturii locale, potrivit acestuia.

„Există mai mulți bani pentru viitorul comunei: chiar și în zonele depopulate, comasarea comunelor creează oportunități reale pentru ca oamenii să rămână acasă. Se dezvoltă agricultura locală prin punerea în valoare a unor suprafețe și terenuri agricole mai mari pentru investitori, ajutându-i pe cetățeni să își facă un rost în propria comunitate”, a mai transmis acesta.

Reforma administrativ-teritorială se află încă în etapa elaborării scenariilor și a criteriilor după care ar urma să fie stabilite localitățile sustenabile. PSD a propus ca analiza să țină cont de populație și demografie, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitate, accesibilitate și serviciile publice locale. O formă finală a reorganizării nu a fost încă adoptată.

Editor : A.D.

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