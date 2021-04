Ce cadou a primit Cîțu de ziua lui, de la colegii din Guvern: „Am pus mână de la mână”

Premierul Florin Cîțu a primit joi, de ziua sa de naștere, un cadou de la colegii din Guvern. Vicepremierul Dan Brana a dezvăluit pe Facebook ce i-au cumpărat șefului Guvernului.

„Am pus mână de la mână și am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliției, am semnat o felicitare cu urări și gânduri adecvate momentului și i le-am înmânat sărbătoritului”, a scris Dan Barna, pe Facebook.

Mesajul lui Barna a fost însoțit și de urări pentru premierul Florin Cîțu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul Florin Cîțu își sărbătorește ziua de naștere pe 1 aprilie. Cu această ocazie, șeful Guvernului a dezvăluit pentru Digi FM ce cadou își dorește.

„Doar un singur lucru îmi doresc astăzi, să putem să ne vaccinăm toți cât mai repede. Asta este ce vreau de la toată lumea, să se vaccineze pentru doar așa putem să ieșim din perioada asta. O să ieșim cu bine, o să vedeți că o să ieșim cu toții bine de aici”, a declarat Florin Cîțu la Digi FM.

Editor : R.K.