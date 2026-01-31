Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când a ajuns președinte. Cel mai scump: o fotografie cu autograf de la Regele Charles

Președintele Nicușor Dan a publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale lista cu cadouri primite în decursul anului trecut. În total, acestea însumează 50.281 de lei, adică aproximativ 10.000 de euro.

Nicușor Dan a primit anul trecut 40 de cadouri de la înalți oficiali de stat, regi sau universități. Potrivit datelor publicate de Administrația Prezidențială, cel mai scump obiect primit este o fotografie cu autograf de la Regele Charles, în valoare de 17.334 de lei.

„Fotografia este înrămată cu dimensiuni 36cmX 26,5 cm, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu. Are autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla”, precizează Administrația Prezidențială.

Șeful Statului a primit inclusiv o serie de obiecte bisericești - seturi de porțelan, cărți, un suport de lumânări, plachete și bibelouri.

Cadourile evaluate cel mai ieftin au venit din Republica Moldova. Acestea au reprezentat o gravură cu parlamentul de la Chișinău, o emblemă din Strășeni și trei tablouri, toate cadourile valorând aproximativ 250 de lei.

Lista cu cadouri primită de președinte poate fi consultată aici.

