Una dintre declarațiile președintelui, atunci când a explicat de ce nu a încredințat guvernarea unei coaliții PNL-USR, a fost că „30% este un procentaj mai mic decât 50%” și a mai adăugat că „niciun președinte, în nicio țară democrată, nu poate suplini această diferență”. În acest context, Nicușor Dan a fost întrebat de reporterul Digi24, Ema Stoica, cum, în cazul numirii lui Adrian Veștea (nr. membru PNL), această diferență ar fi putut fi suplinită.

„Am avut indicii serioase, din discuții cu lideri politici, că Guvernul Veștea va trece”.

„Era o coaliție cu PSD, de care noi nu știam, pentru că public n-a apărut nici atunci, nici după, PSD - PNL, într-o coaliție care să asigure 50”, a mai insistat reporterul.

„Nu, nu aș avea niciun fel de problemă să vă dau detalii, numai că sunt discuții cu lideri politici și nu am acordul lor să le fac. În orice caz, așa cum am avut eu indicii din discuțiile pe care le-am avut, ar fi urmat să fie un Guvern cu o majoritate pro-occidentală în Parlament și cred eu că ar fi fost mai bine decât cele patru luni care au urmat”, a explicat Nicușor Dan.

Ema Stoica a continuat cu o nouă întrebare, referitor la negocierile lui Adrian Veștea pentru câștigarea susținerii guvernului: „Dar în momentul în care un premier se duce să negocieze cu AUR, un partid care izolează țara, cel puțin asta ne-ați spus la început, înseamnă că acceptă din propunerile de la AUR. Erați de acord cu acest lucru?”

„În primul rând, eu nu i-am dat mandat pentru asta, dar nu cred că domnul Veștea s-a dus acolo să promită orice AUR. S-a dus ca să spună: uite, asta vrem noi să facem. Vreți să ne dați niște voturi fără ca noi să vă dăm nimic în schimb? Da sau nu?”, a spus președintele.

O întrebare adresată președintelui s-a referit și la Guvernul Mureșan: „Acolo aveați o majoritate în cap, care putea să facă cele 50% din procentele? Sau de ce le-ați desemnat?”

„Am spus public, la momentul acela, nu există nicio formulă care întrunește majoritatea, însă, pentru că societatea o cere, o să desemnez persoana care are potențial cele mai multe voturi, în speranța că le va strânge pe restul până la 233.

Nicușor Dan a mai fost întrebat și cine din coaliția PNL-USR a insistat pe lângă el „să vorbească cu PSD” pentru rezolvarea crizei.

Președintele nu a dat nume sau partide. A răspuns: „De nenumărate ori și mulți oameni în coaliția PNL-USR.”

Editor : Sebastian Eduard