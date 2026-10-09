Luca Niculescu a dezvăluit la Digi24 care este cartea care i-a plăcut cel mai mult anul acesta și o recomandă cu căldură: „Este o carte care se citește ca un roman polițist”. Subiectul a fost adus în discuție de Cosmin Prelipceanu, care i-a spus că pe rețelele sociale s-a făcut mare tevatură că premierul desemnat face recenzii de carte.

Pe rețelele sociale s-a făcut mare tevatură că Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, face recenzii de carte. „Dacă ăsta-i defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca asta, pentru că totuși lectura... nu știu cine spunea că lectura este singurul viciu nepedepsit”, a spus acesta.

„Îmi place mult să citesc din toate zonele și îmi place să fac și recomandări dacă îmi place câte o carte, pentru că sunt unele pe care le citesc și-mi plac mai puțin și atunci nu scriu despre ele. Pot să vă spun și acum o carte dacă doriți”, a adăugat Luca Niculescu.

„Pot să-mi facă ei recomandări de cărți, pentru că îmi place”

„Cei care chiar vor să râdă pe seama asta... chiar vor să intre serios în jocul ăsta, pot să-mi facă ei recomandări de cărți, pentru că îmi place... nu știu cât timp voi mai avea. Cartea cea mai interesantă pe care am citit-o anul acesta se numește Istoria orbilor, scrisă de doi istorici, Alina și Șerban Pavelescu. Este povestea României în Al Doilea Război Mondial, 1939 până la 1945... Nu sunt doar faptele de arme, nu e doar viața politică, e viața întregii Românii, viața mondenă, viața culturală în acea perioadă. Și sunt multe... se numește Istoria orbilor pentru că sunt multe lucruri pe care decidenții politici de atunci puteau să le facă și nu le-au făcut, sunt unele pe care le-au făcut, sunt multe lucruri necunoscute și este o carte care se citește ca un roman polițist”, a mai spus premierul desemnat.

Editor : Liviu Cojan