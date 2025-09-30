Ce chirie va plăti de la 1 octombrie Administrația Apelor Române pentru sediul central. Instituția achita 54.000 de euro pe lună

Administrația Națională Apele Române folosește un sediu pentru care plătește 54.000 de euro unui offshore din Cipru. În legătură cu acest subiect, ministrul Mediului a spus la Digi24 că noul director numit recent în funcție a renegociat contractul, iar suma aproape s-a înjumătățit. În opinia sa, ceea ce a dus la scăderea facturii pentru chirie a fost modul în care actuala conducere administrează instituția.

„Iată de ce contează foarte mult leadership-ul unei instituții. De câteva zile a venit un nou director la Apele Române. Începând de mâine a fost renegociat contractul, se aplică o altă chirie la contractul acela. Brusc, așa, la contractul acela care trebuia să fie plătit cu 54.000 euro, de mâine începând, același sediu. Da, cu niște suprafețe scăzute”, a afirmat Diana Buzoianu la Digi24.

„Câteva birouri în minus, nu etaje în minus. Cu aceste modificări făcute, au ajuns aproape să înjumătățească suma, de la 54.000 la 29.000 de euro pe lună. Deci a trebuit doar să vină cineva care să se uite concret, să negocieze și să ceară ferm pentru instituție o reprezentare corectă”, a adăugat ministrul Mediului.

