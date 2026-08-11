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Video Ce condiții pune PSD pentru Legea Salarizării. Manole: „Dacă va fi bună, o votăm 100%. Dacă va fi proastă, șansele se diminuează masiv”

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Sursă foto: Inquam Photos
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Florin Manole, fostul ministru al Muncii, a explicat care sunt condițiile pe care PSD le va pune pe masa discuțiilor de la Cotroceni privind Legea Salarizării: grile salariale mai mari pentru angajații din educație și sănătate. Social-democratul susține că salariile profesorilor debutanți trebuie să crească, iar angajații din spitale să nu rămână fără principalele sporuri. Majorările solicitate ar putea fi făcute etapizat.

„În cazul educației, grile mai mari și care să meargă spre respectarea angajamentului privind salariul debutantului din sistemul preuniversitar. În privința sănătății, situația e mai complicată, fiindcă e vorba de regulamentul de sporuri, de sporurile de sâmbătă și duminică, dar și de grile.

Acestea sunt variantele pe care le vedem a fi funcționale. Acestea sunt și amendamentele susținute de sindicate în zilele în care am avut consultări. O soluție poate fi intrarea etapizată în vigoare a acestor grile, dar, evident, este vorba despre un calcul tehnic pe care să îl facă MF”, a declarat Florin Manole marți, la Parlament.

Întrebat dacă bugetul total va fi de 8 miliarde de lei, atât cât s-a promis inițial, sau de 12 miliarde de lei, fostul ministru a evitat să ofere un răspuns clar: 

„Noi am semnat un angajament la Cotroceni, un angajament de 8 miliarde. Suntem bucuroși dacă se pot găsi mai multe resurse financiare, dar este o întrebare la care cel mai bine va putea răspunde Ministerul Finanțelor”.

În privința majorării sporului de dirigenție în funcție de numărul de elevi, Florin Manole a transmis:

„A existat și această discuție, în funcție de numărul de elevi. Noi am spus, de la prima întâlnire de la Cotroceni, că acest spor este extrem de important pentru profesorii din România și că diminuarea lui ar face să se piardă din venituri. Dar, până la urmă, cu sau fără spor de dirigenție, cu sau fără spor de doctorat, ceea ce îi interesează pe cei din sectorul public este să nu le scadă veniturile”.

Totuși, social-democratul nu a explicat care ar fi impactul bugetar pe care l-ar avea măsurile cerute de PSD. „Dacă mă întrebați de calculele PSD, nu este rolul partidului”, a spus Manole. 

De asemenea, întrebat dacă PSD va vota într-un final legea, fostul ministru al Muncii a declarat:

„Dacă legea va fi bună, șansele sunt de 100%. Dacă legea va fi proastă, șansele se diminuează masiv”.

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Declarațiile social-democratului vin în contextul în care președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR la o nouă rundă de negocieri, la Palatul Cotroceni, privind Legea Salarizării. Șeful statului speră, astfel, să se ajungă la un consens, astfel încât legea să fie trimisă spre Parlament și adoptată până la finalul acestei luni. De adoptarea legii depind 770 de milioane de euro din PNRR.

Întâlnirea dintre președinte și președinții de partid va avea loc la ora 16:00.

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Editor : A.G.

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