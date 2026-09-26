Ce conține programul de guvernare în 28 de puncte propus de Siegfriesd Mureșan. Principalele prevederi DOCUMENT

Siegfried Mureșan depune azi la Parlament programul de guvernare cu care vrea să obțină votul aleșilor în favoarea cabinetului său de miniștri. Programul, obținut de Digi24, are 28 de puncte și propune, printre altele, reducerea numărului de parlamentari, comasarea unor agenții și instituții, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. De asemenea, Siegfried Mureșan promite să nu introducă impozite noi și să scadă TVA-ul când „România își va permite acest lucru”.

Programul lui Siegfried Mureșan preia și vrea să continue o parte din obiectivele Guvernului Bolojan. Digi24.ro prezintă în continuare teva din cele mai importante puncte ale programului, pe care îl puteți citi integral aici:

Program de Guvernare 2026-2028

Un guvern mai mic și mai simplu: mai puțini demnitari, instituții comasate, funcții de suport puse în comun, salarizare echitabilă și un singur centru de coordonare a digitalizării.

Reducerea numărului de parlamentari conform datelor recensământului din 2021, cu păstrarea sistemului electoral actual, ceea ce înseamnă o reducere de 13%;

Maximum 3 secretari de stat pe minister;

Comasări de agenții și instituții centrale din domenii similare sau cu competențe suprapuse, care prin reorganizare reduc dublarea unor procese administrative sau fragmentarea serviciului public oferit cetățeanului;

Mai puține companii de stat, mai bine conduse, care nu mai costă bugetul degeaba: fiecare este restructurată, vândută sau capătă un sens public clar, iar banii din valorificarea activelor statului merg direct la români.

În 12 luni, fiecare companie aflată în subordinea administrației centrale este încadrată, prin decizie motivată și publică, într-unul dintre cinci regimuri: listare la bursă, prin ofertă publică inițială (IPO) sau ofertă publică secundară (SPO), cu tranșă dedicată și investitorilor de retail; privatizare sau concesiune; monopol natural, cu contract de serviciu public și costuri raportate comparativ cu operatorii europeni; închidere ordonată. Absența unei decizii în termen se raportează public, împreună cu motivul întârzierii;

Mai mulți oameni care muncesc, mai puține stimulente pentru nemuncă: intrare mai rapidă pe piața muncii, ieșire mai târzie din ea și reguli de muncă adaptate economiei de azi.

Eliminarea pensionării anticipate în sistemele cu pensionări prea rapide;

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, prin deblocarea proiectului de lege din Parlament (adoptat în Senat);

Tinerii intră mai repede în muncă: sprijin pentru chirie pentru studenții care lucrează; verificarea calității de angajat se face prin contribuțiile pe salariu plătite la bugetul de stat;

Fără impozite noi în 2027 și 2028; cota unică se menține; eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, fără amânare;

Scăderea TVA la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru;

Un ANAF care controlează pe bază de risc, nu la întâmplare, tratează contribuabilul corect ca partener și îl obligă pe cel care fraudează să plătească: mai mulți bani la buget fără taxe noi.

Statul își plătește datoriile la timp: TVA se rambursează la termen, iar arieratele bugetului de stat și ale bugetelor asigurărilor sociale față de contribuabili – precum indemnizațiile de concedii medicale de recuperat de la FNUASS – se sting prin compensare directă și reciprocă a creanțelor certe, lichide și exigibile, inclusiv prin compensarea automată a sumelor datorate cu obligațiile fiscale ale firmei la bugetul central (impozite și contribuții pe salarii); compensarea nu se aplică creanțelor și obligațiilor față de bugetele locale;

Reorganizarea ANAF: coordonare unitară a controlului, colectării și trezoreriei între nivelurile central și teritorial; funcții-suport consolidate; conduceri teritoriale ocupate prin concurs, fără interimate prelungite;

Legea salarizării unice: corectarea modului de salarizare în sectorul public.

Adoptarea în Parlament a noii legi a salarizării unice: fără inechități salariale, fără diminuări de venituri, fără noi procese în instanțe și cu atractivitate pentru tinerii profesioniști;

Noua lege a salarizării unitare se adoptă până la 31 octombrie 2026.

Principiul de guvernareîn Sănătate: banii urmează pacientul, finanțarea urmează performanța, iar decizia urmează nevoia reală de sănătate. România are nevoie de trecerea de la un sistem centrat pe instituții și finanțare istorică la un sistem centrat pe pacient, prevenție, acces, calitate și rezultate.

Finanțarea spitalelor se mută de pe instituție pe servicii: pachet de bază clar definit, tarif care reflectă costul real și complexitatea cazului;

Plată în funcție de performanță pentru medici, cu șefii de secție numiți de manageri, pe contracte de performanță, nu de universități;

Finalizarea reformei pensiilor speciale

Pentru sistemele din apărare, ordine publică și siguranță națională, cuantumul se recalculează după contribuție și vechime, iar particularitățile misiunii se reflectă în vârsta standard de pensionare și în condițiile de muncă, cu perioadă de tranziție pentru cei aflați aproape de ieșire.

Editor : B.P.