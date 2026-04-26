Ce cred bucureștenii despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan. Intențiile de vot la alegerile locale (sondaj)

Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS în luna aprilie, în Capitală, 54% dintre respondenţi consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 42% spun că nu, iar 4% nu au o opinie.

Sursa citată mai relevă că 67% dintre bucureşteni spun că au auzit despre tensiunile din coaliţia de guvernare, iar alţi 21% au auzit, dar nu sunt foarte la curent. Doar 7% nu au auzit deloc, iar 5% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte intenţiile de vot la alegerile locale, PSD ar obţine 22% din voturi, PNL - 20% şi AUR - 20%, urmate de USR cu 16%. SENS ar avea 6%, PNRR-Piedone - 5%, SOS România - 5%, Partidul Oamenilor Tineri - 2%, REPER - 2%, iar alte opţiuni - 2%.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 1.073 de persoane adulte din Bucureşti, de miercuri până sâmbătă. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Miniştrii PSD și-au dat demisia joi din Guvern. Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului. Astfel, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Muncii Petre Florin Manole, ministrul Justiţiei Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, s-au retras din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Pentru portofoliile rămase vacante au fost propuși Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii, în prezent ministru al Proiectelor Europene, Cseke Attila la Ministerul Sănătății, actual ministru al Dezvoltării, Tanczos Barna la Ministerul Agriculturii, în prezent vicepremier, Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției, ministru de Interne, Ilie Bolojan la Ministerul Energiei și vicepremierul Radu Miruță la Ministerul Transporturilor, în prezent ministru al Apărării.

În ceea ce privește atribuțiile deținute până acum de vicepremierul Marian Neacșu, acestea ar urma să fie preluate de Oana Gheorghiu. Pe lângă cei șase miniștri PSD și vicepremierul Marian Neacșu, și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a depus demisia.

