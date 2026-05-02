Ce cred românii despre demisia lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la parlamentare, pe fondul crizei politice (sondaj)

Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Peste jumătate dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, iar AUR conduce detaşat în intenţia de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS în perioada 28 aprilie - 1 mai.

„58% dintre respondenţi consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei şi sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului”, se arată în comunicatul de presă transmis sâmbătă de CURS, citat de Agerpres. 

Sondajul relevă şi un nivel ridicat de informare în rândul populaţiei cu privire la criza politică: 81% dintre respondenţi spun că au auzit despre tensiunile din coaliţia de guvernare, 10% declară că au auzit doar parţial, iar 6% nu sunt la curent. Restul de 3% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte intenţia de vot, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obţine 34% din voturi, urmat de PSD cu 23% şi PNL cu 18%. USR ar fi cotat la 10%, iar UDMR la 5%. Alte formaţiuni, precum SOS România şi PNRR-Piedone, ar obţine câte 3%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) ar avea 2%.

Potrivit CURS, datele indică „o criză politică vizibilă şi puternic resimţită în rândul populaţiei, cu un nivel foarte ridicat de expunere publică. În acest context, responsabilitatea este atribuită în mod direct, iar majoritatea respondenţilor consideră că premierul ar trebui să demisioneze. În plan electoral, nemulţumirea se reflectă în consolidarea unui actor politic care capitalizează această stare, în timp ce partidele tradiţionale rămân într-o zonă competitivă. Per ansamblu, sondajul indică un climat de instabilitate politică cu efecte directe asupra opiniei publice şi asupra intenţiei de vot."

Sondajul a fost realizat pe un eşantion naţional de 1.098 de respondenţi, populaţie adultă (18+), prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), fiind probabilist, multistadial şi stratificat. Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI şi ponderate pe regiune, în perioada 28 aprilie - 1 mai 2026.

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
2
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
sorin grindeanu psd
3
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
zelenski, trump și vance in biroul oval
4
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
barbat cu catuse la maini
5
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu: „Oana Gheorghiu minte cu nerușinare când spune că m-aș opune listării la bursă a companiilor de stat”
radu oprea
Radu Oprea: „Noul cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR pentru AMEPIP”
Marcel Ciolacu
Ciolacu spune că schema de gestionare a Programului SAFE s-a făcut sub Guvernul Bolojan. Nou atac la adresa premierului
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Mesajul ironic al Oanei Gheorghiu către români, după ce PSD și PACE au sfidat apelul său: „Vă rog ca nu cumva să faceți așa ceva!”
autostrada moldovei (a7)
Detalii despre tronsonul Pașcani-Suceava. Ilie Bolojan: „Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE”
Recomandările redacţiei
salvamont
Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi. Cel puțin o persoană a fost...
militari americani
Purtătoare de cuvânt NATO: Lucrăm cu SUA pentru a înţelege decizia...
peter magyar sustine un discurs
Peter Magyar își numește cumnatul în funcția de ministru al...
Donald Trump.
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost...
