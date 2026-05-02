Ce cred românii despre demisia lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la parlamentare, pe fondul crizei politice (sondaj)

Peste jumătate dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, iar AUR conduce detaşat în intenţia de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS în perioada 28 aprilie - 1 mai.

„58% dintre respondenţi consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei şi sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului”, se arată în comunicatul de presă transmis sâmbătă de CURS, citat de Agerpres.

Sondajul relevă şi un nivel ridicat de informare în rândul populaţiei cu privire la criza politică: 81% dintre respondenţi spun că au auzit despre tensiunile din coaliţia de guvernare, 10% declară că au auzit doar parţial, iar 6% nu sunt la curent. Restul de 3% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte intenţia de vot, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obţine 34% din voturi, urmat de PSD cu 23% şi PNL cu 18%. USR ar fi cotat la 10%, iar UDMR la 5%. Alte formaţiuni, precum SOS România şi PNRR-Piedone, ar obţine câte 3%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) ar avea 2%.

Potrivit CURS, datele indică „o criză politică vizibilă şi puternic resimţită în rândul populaţiei, cu un nivel foarte ridicat de expunere publică. În acest context, responsabilitatea este atribuită în mod direct, iar majoritatea respondenţilor consideră că premierul ar trebui să demisioneze. În plan electoral, nemulţumirea se reflectă în consolidarea unui actor politic care capitalizează această stare, în timp ce partidele tradiţionale rămân într-o zonă competitivă. Per ansamblu, sondajul indică un climat de instabilitate politică cu efecte directe asupra opiniei publice şi asupra intenţiei de vot."

Sondajul a fost realizat pe un eşantion naţional de 1.098 de respondenţi, populaţie adultă (18+), prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), fiind probabilist, multistadial şi stratificat. Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI şi ponderate pe regiune, în perioada 28 aprilie - 1 mai 2026.

