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Ce cred românii despre importanța instalării unui Guvern cu puteri depline (sondaj INSCOP)

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oameni pe strada
Foto: Shutterstock
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Din articol
Impactul prelungirii Guvernului interimar

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XIV-a, realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026, marea majoritate a românilor precizează că este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui Guvern cu puteri depline. Peste 50% dintre respondenți fiind de părere că prelungirea situației de interimat guvernamental va avea consecințe negative pentru țară.

63,9% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui Guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui Guvern cu puteri depline durează mai mult. Ponderea non-răspunsurilor este de 9,3%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Românii transmit o cerere clară de funcționalitate politică și reducere a incertitudinii. Compromisul între partide devine o cerință puternică atunci când alternativa este prelungirea blocajului, ceea ce indică o preferință pentru pragmatism în raport cu rigiditatea politică. Publicul pare dispus să accepte costurile negocierii și compromisului, dar mult mai puțin dispus să accepte costurile percepute ale absenței unei decizii. Prelungirea excesivă a interimatului Guvernului este percepută clar ca o sursă de vulnerabilitate decât ca o simplă perioadă de tranziție. În percepția publică, timpul politic pierdut începe coste, afectând serios și susținerea electorală pentru partidele politice implicate în negocieri și blocaje care fie stagnează, fie pierd ceea ce câștigaseră la începutul crizei. De altfel, nevoia de claritate în guvernare depășește granițele electorale și socio-demografice. Dincolo de diferențele dintre segmente, apare un numitor comun transversal pe segmentele votanților principalelor partide: preferința pentru deblocarea rapidă a situației politice, ceea ce sugerează că această temă este mai degrabă una de funcționare a statului decât de identitate partizană”.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 1 – 7 septembrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Impactul prelungirii Guvernului interimar

52% dintre participanții la sondaj precizează că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un Guvern interimar (32,4% foarte negative și 19,6% destul de negative), în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării (8,8% destul de pozitive și 5,2% foarte pozitive). 5,9% nu știu sau nu răspund.

Consideră că prelungirea Guvernului interimar ar avea consecințe negative într-un procent mult mai mare decât media: persoanele peste 60 de ani, respondenții cu studii superioare și cei care locuiesc în București.

Editor : A.R.

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