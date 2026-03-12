Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Președintele Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. Foto: Presidency.ro
Majoritatea românilor apreciază decizia Cine susține decizia președintelui Ștefureac: „Majoritatea societății legitimează decizia”

Participarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizată la Washington, inițiativă a președintelui SUA Donald Trump, este privită pozitiv de majoritatea românilor. Potrivit unui sondaj INSCOP, 57,8% dintre respondenți apreciază decizia șefului statului, în timp ce 32,7% o consideră mai degrabă proastă.

Potrivit datelor sondajului, 57,8% dintre respondenți apreciază că decizia președintelui României de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington a fost mai degrabă bună.

Ce cred românii despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: inscop.ro

În schimb, 32,7% dintre cei chestionați consideră că participarea șefului statului a fost mai degrabă o decizie proastă, iar 9,6% nu au oferit un răspuns.

Cine susține decizia președintelui

Participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace este evaluată pozitiv mai ales de votanții PSD, PNL și USR, de persoanele de peste 60 de ani, de cei cu educație superioară și de locuitorii din București.

Pe de altă parte, opinia potrivit căreia participarea la reuniunea de la Washington a fost o decizie proastă este întâlnită mai ales în rândul votanților AUR, al persoanelor cu vârste între 45 și 59 de ani, al celor cu educație primară, al locuitorilor din mediul rural și al angajaților din sectorul privat.

Ce cred românii despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: inscop.ro

Ștefureac: „Majoritatea societății legitimează decizia”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că rezultatele sondajului arată că decizia președintelui este susținută de majoritatea opiniei publice.

În ceea ce privește evaluarea participării președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, Donald Trump, majoritatea societății legitimează decizia șefului statului percepută ca servind interesului strategic al țării”, a declarat Remus Ștefureac.

Citește și: Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)

