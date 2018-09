Ce cred semnatarii scrisorii anti-Dragnea despre amnistie și grațiere

Lideri ai PSD au făcut publică, miercuri, o scrisoare deschisă prin care cer „demisia imediată” a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv. Ei consideră că Liviu Dragnea aduce un prejudiciu de imagine partidului.



Semnatari sunt vicepreşedintele PSD Paul Stănescu, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD şi primar general al Capitalei, Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD şi vicepreşedinte al Senatului.

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a răspuns afirmativ, miercuri, întrebat fiind dacă dosarul lui Liviu Dragnea este o problemă şi constituie un motiv pentru ca liderul social-democrat să facă un pas în spate.



„Este. Vedeţi că toate demersurile noastre au fost interpretate la un moment dat ca fiind utile unei singure persoane, lucru care este neadevărat, dar ce contează este percepţia publică şi dacă percepţia publică este aceasta, noi nu putem să rămânem defazaţi faţă de acest subiect”, a afirmat vicepreşedintele PSD, citat de Agerpres.

Citiți și: C.T. Popescu: Greșelile grave ale lui Dragnea, care l-au făcut nefolositor pentru PSD

De asemenea, el a sugerat că o lege a amnistiei și grațierii nu este o prioritate, un astfel de demers urmând a parcurge drumul firesc în Parlament, în niciun caz printr-o ordonanță de urgență.

„Am spus foarte clar, nu am ocolit deloc subiectul, pentru că preocupă în egală măsură clasa politică, dar și societatea. Și am spus că amnistia și grațierea sunt acte de clemență pe care orice stat civilizat le adoptă la anumite intervale de timp. Noi avem ultima lege de grațiere și amnistie din anul 2002, din vremea guvernului Năstase, anul acesta suntem la 100 de ani de România Mare, în general toate statele de evenimente deosebite adoptă asemenea acte normative, dar am spus că despre amnistie și grațiere trebuie să discutăm în Parlament, după o largă consultare cu CSM, cu Ministerul Public, cu Uniunea Națională a Barourilor din România, cu uniunile judecătorilor și cu societatea civilă, așa încât să conturăm foarte exact care sunt faptele și care categorii de persoane vor beneficia de clemența statului prin cele două mecanisme: amnistia și grațierea. Nu credem - și-am spus-o și în scrisoare - că adoptarea unei Ordonanțe de Urgență este soluția, pentru că n-am face altceva decât să tensionăm și mai mult lucrurile în societate cu riscuri pe care cred că e greu să le estimăm acum. Ar putea duce inclusiv la pierderea guvernării”, a punctat Adrian Țuțuianu. Susținem ideea unui act normativ în Parlament, a menționat liderul social-democrat.

„Am discutat foarte mult pe tema aceasta cu justiția și cred, făcând o analiză, așa, retrospectivă, că am fi putut să adoptăm mai rapid și pachetul de legi privind justiția, dacă eram mai hotărâți și mai clari în ce aveam de făcut, am fi putut să adoptăm mai rapid și modificările privind Codul penal și Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, cred că am fi putut să discutăm cel puțin cu o sesiune mai înainte despre Codul administrativ, dar astea sunt lucruri pe care le analizăm acum, post-factum, și din analiză trebuie să tragem învățăminte pentru viitor”, a mai declarat, miercuri, Adrian Țuțuianu, unul dintre cei trei semnatari ai scrisorii deschise anti-Dragnea.

Urmare a apariției scrisorii, social-democraţii se vor reuni într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD vineri, 21 septembrie, de la ora 12:30.

