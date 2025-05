Dominic Fritz a declarat, întrebat marți seară la Digi24 dacă ar trebui să existe un pact de neagresiune între partidele care vor da viitorul Executiv, că acest lucru ar denota că există o seriozitate în elaborarea programului de guvernare. Liderul interimar al USR consideră că e nevoie de un premier cu forță politică și legitimitate, cum ar fi Ilie Bolojan, nu un tehnocrat care „s-ar putea să fie doar marioneta partidelor”.

„Nu a existat la început un program clar și agreat. Pactul de neagresiune nu este ca și cum doi copii se bat și acum își promit să nu se mai bată. Pactul de neagresiune înseamnă seriozitate în elaborarea programului guvernamental. Și asta înseamnă că nu ne permitem acum, repede, repede, sub presiunea cifrelor să facem un guvern în câteva zile, să vorbim de ministere, hai să vorbim cine ce ocupă ce scaun. Chiar dacă durează două, patru săptămâni trebuie să luăm fiecare domeniu și să discutăm la liniuță: ce ne asumăm împreună, când facem reforma respectivă și cine își asumă această reformă. Abia apoi avem stabilitatea necesară pentru a merge într-un guvern”, a afirmat Dominic Fritz, chestionat despre ideea asumării unui pact de neagresiune între partidele care vor da viitorul Guvern, în contextul atacurilor care au existat între USR și PSD, marți seară la Digi24.

Despre varianta unui premier tehnocrat avansată de PSD, liderul interimar al USR a spus că prim-ministrul trebuie să aibă legitimitate și forță politică pentru a nu ajunge „marioneta partidelor”.

„Eu respect faptul că pentru PSD e dificil să intre în negocieri, deja cedând prim-ministrul. E evident acest lucru și de aceea va trebui să discutăm cum arată pachetul final. Va trebui să vedem, bineînțeles, e absolut legitim să discutăm și alte variante. Eu cred că avem nevoie de un guvern condus de un om care are forță politică, care are legitimitate politică și nu un tehnocrat care până la urmă s-ar putea să fie doar marioneta partidelor. Avem nevoie de un guvern condus de un om care are forță politică”, a explicat Fritz.

Întrebat despre varianta Ilie Bolojan premier, liderul interimar al USR a replicat: „Da, eu cred că, încă o dată, eu cred că cel mai important lucru pentru ceea ce urmează este să reconstruim încrederea în faptul că statul e capabil să livreze pentru cetățeni.

„Cred că, momentan, nu există altcineva, și eu spun cu mare respect pentru un politician care nu face parte din partidul meu, nu există altcineva în afară de Elie Bolojan care are această credibilitate și forță necesară”, a mai spus Dominic Fritz.

Împărțirea ministerelor făcută prin trageri, în funcție de ponderea parlamentară a partidelor

Întrebat dacă USR își dorește portofoliile Justiție, Externe, Fonduri Europene sau Transporturi în viitorul Executiv, Dominic Fritz a vorbit despre un sistem de tragere la sorți a ministerelor între partide, în funcție de ponderea pe care o au în Parlament.

„Deci noi în USR am spus foarte, foarte clar și și vreau să spun foarte clar. Nu a existat nicio singură discuție în partid care sunt ministerele pe care le luăm. Noi considerăm cu fermitate ca aceste discuții trebuie purtate la sfârșitul negocierilor. Pentru noi cel mai important este să se întâmple anumite reforme și abia apoi care sunt responsabilitățile pe care noi ni le asumăm și în ce domenii. Noi avem oameni pregătiți, sunt foarte multe domenii. Până la urmă, poate vă spun un lucru, pentru că poate oamenii nu știu cum se face această împărțeală de ministere. Este efectiv un algoritm după ponderea partidelor și există un mecanism în care există trageri. Prima tragere are PSD, apoi PNL, în funcție de și la sfârșit, după ce fiecare trage într-o anumită ordine, fiecare partid are exact ponderea ministerelor, cât valorează în această coaliție, ca votul Parlament”, a explicat Dominic Fritz.

Chestionat dacă să fie făcută o trecere prin toate partidele sau dacă primul partid își trage toate opțiunile, Fritz a răspuns: „Primul partid cel mai puternic zice noi vrem asta. Ok, vine următorul următorul da, dacă nu știu, PNL trage Transporturi în loc de Dezvoltare, nu mai degeaba vreau să trag eu Transporturi”.

„Deci funcționează după un mecanism destul de clar, un mecanism unde nu știu care va fi situația în trei săptămâni, dar încă o dată, acest moment de trageri se va întâmpla la sfârșitul acestor negocieri și nu facem cumva în camere separate niște negocieri înaintea negocierilor”, a conchis liderul USR.

Președintele Nicușor Dan a chemat, miercuri la Cotroceni, partidele la consultări informale legate de situația economică și politică a țării, precum și în vederea formării viitorului Guvern.

