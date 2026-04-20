Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică, discuții pot să aibă loc”

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea nu exclude ca PSD să guverneze cu AUR și a declarat, luni, la reuniunea PSD, că „în politică discuții pot să aibă loc”, însă până la „o decizie este o cale atât de lungă”.

„Dacă, după răspunsul de astăzi la întrebarea pe care o cunoașteți deja, colegii noștri vor considera că trebuie să retragem sprijinul politic premierului, atunci vom avea imediat un birou politic permanent în care vom analiza toate variantele politice pertinente la acest moment. Și în orice caz, cred că cea mai nedreaptă acuză din aceste zile a fost aceea că social-democraților nu le pasă pe țară. Eu cred că am dovedit în toți acești ani că atunci când PSD a guvernat, a guvernat bine.

Nimic nu e ușor în politică, nici de plecat, nici de rămas, pentru că ambele înseamnă responsabilități. Am dovedit că suntem un partid responsabil și avem un număr însemnat de parlamentari. Soluțiile sunt doar cele democratice și știm care sunt cele democratice și știm puterea Parlamentului,” a declarat Gabriela Firea.

Întrebată dacă PSD ar fi de acord să guverneze cu AUR, Firea a răspuns că deocamdată nu s-a pus această problemă.

„În acest moment politic nu s-a pus această problemă pentru că suntem încă într-o coaliție. Sigur, în politică discuții pot să aibă loc. Dar de la discuție, la o decizie este o cale atât de lungă,” a precizat Gabriela Firea.

Despre posibilitatea ca această decizie să ducă la pierdea de electorat, Firea spune că PSD a „plătit de multe ori pentru greșelile altor”.

„Noi am plătit de multe ori pentru greșelile altor și le-aș aduce aminte colegilor de la PNL, care acum ne atacă, faptul că au fost noi pe lista de parlamentare, că noi am fi avut cu siguranță un număr mai mare de europarlamentari, am cedat în coaliție, pentru că așa e între colegi și prieteni,” a adăugat Gabriela Firea.

