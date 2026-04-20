Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică, discuții pot să aibă loc”

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea nu exclude ca PSD să guverneze cu AUR și a declarat, luni, la reuniunea PSD, că „în politică discuții pot să aibă loc”, însă până la „o decizie este o cale atât de lungă”.

 

„Dacă, după răspunsul de astăzi la întrebarea pe care o cunoașteți deja, colegii noștri vor considera că trebuie să retragem sprijinul politic premierului, atunci vom avea imediat un birou politic permanent în care vom analiza toate variantele politice pertinente la acest moment. Și în orice caz, cred că cea mai nedreaptă acuză din aceste zile a fost aceea că social-democraților nu le pasă pe țară. Eu cred că am dovedit în toți acești ani că atunci când PSD a guvernat, a guvernat bine.

Nimic nu e ușor în politică, nici de plecat, nici de rămas, pentru că ambele înseamnă responsabilități. Am dovedit că suntem un partid responsabil și avem un număr însemnat de parlamentari. Soluțiile sunt doar cele democratice și știm care sunt cele democratice și știm puterea Parlamentului,” a declarat Gabriela Firea.

Întrebată dacă PSD ar fi de acord să guverneze cu AUR, Firea a răspuns că deocamdată nu s-a pus această problemă.

„În acest moment politic nu s-a pus această problemă pentru că suntem încă într-o coaliție. Sigur, în politică discuții pot să aibă loc. Dar de la discuție, la o decizie este o cale atât de lungă,” a precizat Gabriela Firea.

Despre posibilitatea ca această decizie să ducă la pierdea de electorat, Firea spune că PSD a „plătit de multe ori pentru greșelile altor”.

„Noi am plătit de multe ori pentru greșelile altor și le-aș aduce aminte colegilor de la PNL, care acum ne atacă, faptul că au fost noi pe lista de parlamentare, că noi am fi avut cu siguranță un număr mai mare de europarlamentari, am cedat în coaliție, pentru că așa e între colegi și prieteni,” a adăugat Gabriela Firea.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
4
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
Te-ar putea interesa și:
Victor Ponta
Ponta critică Executivul: N-am votat acest guvern. Am considerat de la început că o să se termine prost
dragos pslaru fb
Câți bani riscă să piardă România din cauza crizei politice. Pîslaru: 60% din reforme sunt la ministere coordonate de PSD
csoma botond face declaratii
Csoma Botond: Dacă PSD îşi retrage miniştrii, trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”
Anamaria Gavrilă, președinta POT
POT acuză „o punere în scenă, menită să păcălească opinia publică”. „Se sacrifică un personaj, pentru a salva un mecanism”
sigla psd
PSD acuză o „campanie de tip nazist” împotriva membrilor și susținătorilor săi. Partidul va sesiza CNCD și Parchetul
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început ședința PSD, 5.000 de membri votează dacă îi retrag...
nicusor dan dragos pislaru
Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, critici pentru Nicușor Dan: Se coordonează mai mult cu...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu: „Cele mai importante listări au fost făcute de cei...
Ultimele știri
Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur, recuperate după furt, vor fi expuse publicului la MNIR după aducerea în țară
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război
Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan
Citește mai multe
