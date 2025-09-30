Ce crede Nicuşor Dan despre aderarea Serbiei la UE: „Este nevoie de voință politică și de nişte standarde”

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat marţi, la Timişoara, că şi-ar dori ca Serbia să facă parte din Uniunea Europeană, dar a adăugat că aceasta ar trebui să îndeplinească anumite standarde, precum orice altă ţară care doreşte integrarea europeană.

Întrebat la Conferinţa „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” dacă susţine aderarea Serbiei la UE în aceeaşi măsură în care susţine acest lucru în privinţa Republicii Moldova şi Ucrainei, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns că sunt necesare anumite standarde de funcţionare a instituţiilor, pe lângă voinţa politică.



„Mi-aş dori ca Serbia să intre în Uniunea Europeană, numai că, pentru orice ţară care doreşte să intre în Uniunea Europeană, ea trebuie să aibă nişte standarde de funcţionare a instituţiilor, de justiţie, şi trebuie să existe şi o voinţă a clasei politice pentru ca acest pas să se întâmple. Nu este răspuns doar pentru Serbia, este un răspuns pentru toate ţările din Balcani. Unele au început procesul de aderare de acum zece ani - progresele sunt cu diferite viteze”, a răspuns Nicuşor Dan.



Preşedintele a adăugat că „este o dezbatere despre cât de înalte trebuie să fie standardele, dar trebuie să existe nişte standarde pentru Uniunea Europeană”, în condiţiile în care multe dintre decizii la nivel unional se iau în consens, iar unele ţări pot să îşi folosească dreptul de veto.

Editor : C.A.