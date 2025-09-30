Live TV

Ce crede Nicuşor Dan despre aderarea Serbiei la UE: „Este nevoie de voință politică și de nişte standarde”

Data publicării:
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat marţi, la Timişoara, că şi-ar dori ca Serbia să facă parte din Uniunea Europeană, dar a adăugat că aceasta ar trebui să îndeplinească anumite standarde, precum orice altă ţară care doreşte integrarea europeană.

Întrebat la Conferinţa „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” dacă susţine aderarea Serbiei la UE în aceeaşi măsură în care susţine acest lucru în privinţa Republicii Moldova şi Ucrainei, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns că sunt necesare anumite standarde de funcţionare a instituţiilor, pe lângă voinţa politică.

„Mi-aş dori ca Serbia să intre în Uniunea Europeană, numai că, pentru orice ţară care doreşte să intre în Uniunea Europeană, ea trebuie să aibă nişte standarde de funcţionare a instituţiilor, de justiţie, şi trebuie să existe şi o voinţă a clasei politice pentru ca acest pas să se întâmple. Nu este răspuns doar pentru Serbia, este un răspuns pentru toate ţările din Balcani. Unele au început procesul de aderare de acum zece ani - progresele sunt cu diferite viteze”, a răspuns Nicuşor Dan.

Preşedintele a adăugat că „este o dezbatere despre cât de înalte trebuie să fie standardele, dar trebuie să existe nişte standarde pentru Uniunea Europeană”, în condiţiile în care multe dintre decizii la nivel unional se iau în consens, iar unele ţări pot să îşi folosească dreptul de veto.

Citește și Nicușor Dan explică diferența de reacție la interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova față de cele din România

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trafic
Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin...
Garda Națională
Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament”...
Ultimele știri
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
Președintele consideră „exagerată” discuția despre efectele politice ale unei respingeri la CCR a reformei pensiilor magistraților
soldat din armata romaniei
Legea pregătirii populației pentru război, aproape gata. Care e cea mai importantă prevedere potrivit președintelui Nicușor Dan
buletin de vot introdus in urna
Nicușor Dan explică diferența de reacție la interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova față de cele din România
nicusor dan la o confereinta
Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia: Trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung pentru o calitate mai mare în învățământ
ID319888_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan susține concedierea unor angajați de la stat: E nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...