Ce crede Orban despre unificarea dreptei și despre o eventuală alianță cu ALDE

Întrebat despre posibilitatea unificării dreptei, idee vehiculată intens în ultimele zile, președintele PNL, Ludovic Orban, a oferit un răspuns destul de evaziv, arătând că PNL este „un partid deschis cooperării, dialogului și eventualelor acțiuni” cu „toți aceia care sunt corecți care au bune intenții și care se luptă cu PSD”. Cât despre o eventuală colaborare sau alianță cu formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu, Orban precizează că această „încropire de partid” este „bine mersi din 2014 alături de PSD”.

„PNL s-a situat ferm, categoric, într-o opoziție dură, într-o opoziție solidă, într-o opoziție inteligentă împotriva actualei majorități care își bate joc de România. În toate acțiunile noastre, am colaborat cu toți partenerii din Parlament, am colaborat cu asociații, organizații neguvernamentale, patronate, asociații profesionale, dar de asemenea cu orice cetățean care ne împărtășește punctul de vedere, care ne împărtășește ideile și valorile. În mod evident, continăm această cooperare până la atingerea obiectivului fundamental de a pune punct acestei guvernări dezastruoase pentru România”, a declarat Orban, întrebat de scenariul unificării dreptei.

La insistenţele jurnaliştilor, care au vrut să afle mai multe despre şansele unei astfel de acţiuni, mai ales că scenariul s-a conturat și din declarațiile președintelui Klaus Iohannis, liderul PNL a continuat: „Suntem un partid deschis cooperării, dialogului și eventualelor acțiuni și, la urma urmei, posibile alianțe de guvernare sau alianțe la nivelul consiliilor locale și județene cu toți aceia care sunt corecți care au bune intenții și care se luptă cu PSD”.

Cât despre o colaborare sau alianță cu ALDE, Ludovic Orban este, de data aceasta, mult mai tranșant.

„Răspunsul meu este foarte clar: PNL este în opoziție, în timp ce ei sunt bine mersi din 2014 alături de PSD. Cine este alături de PSD nu este prietenul PNL. Cineva, ca să fie considerat de dreapta, trebuie să împărtășească valorile specifice dreptei liberal-conservatoare. În ceea ce privește încropirea de partid, gruparea de care m-ați întrebat, este o grupare care s-a format pentru a guverna alături de PSD, după ce PNL în februarie 2014 a luat decizia de a intra în opoziție și de a începe bătălia cu PSD”, a spus Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor, sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL, să fie uniţi în următoarea perioadă, să ţină cont că în opoziţie există partide „bine intenţionate”, alături de societatea civilă, iar PNL este cea mai importantă parte a soluţiei împotriva „acestui stil de conducere iraţională, ireală”, care nu poate continua.

„Vă spun, PNL este un partid puternic, are soluţii şi nu este singur. Nu sunteţi singuri, aveţi lângă voi milioane de români, aveţi lângă voi alte partide în Opoziţie, bine intenţionate, aveţi alături societatea civilă. Şi vă spun, toamna acestui an şi anul viitor trebuie să reprezinte revenirea la normalitate în România. Nu putem să stăm cu mâinile în sân şi să vedem cum tot ce este bun, tot ce a fost construit în România este destructurat doar pentru a scăpa o gaşcă politică care a pus mâna pe putere, pe dosare penale. Aşa ceva nu se poate. Am ajuns să avem un guvern iraţional”, a spus preşedintele.

Fostul co-președinte al PNL Vasile Blaga s-a declarat, vinerea trecută, în privința unificării dreptei, „total de acord”. De asemenea, Blaga a arătat, întrebat fiind de Călin Popescu Tăriceanu, „cred că vine și el la matcă”.

