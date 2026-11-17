Între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea dispărea din 2028, în scenariul comasării comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, susține Dragoș Benea. Europarlamentarul spune la Interviurile Digi24.ro că economiile la buget ar putea ajunge la aproximativ 400 de milioane de euro, doar din reorganizarea comunelor. În același timp, îi cere ministrului Dezvoltării să prevadă în bugetul pe 2027 bani pentru digitalizarea documentelor și arhivelor primăriilor.

Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD ar putea aduce economii importante la buget prin reducerea numărului de aleși locali și a cheltuielilor de funcționare ale primăriilor, susține europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru care pregătește reorganizarea. Într-unul dintre scenariile analizate, cel al comasării comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea dispărea din 2028. Benea vorbește despre economii de aproximativ 400 de milioane de euro, dar precizează că suma este rezultatul unei simulări.

Între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea dispărea

Dragoș Benea spune că grupul de lucru a făcut deja simulări privind reducerea cheltuielilor și a numărului de funcții din administrația locală. În scenariul în care ar fi comasate comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali nu ar mai exista din 2028.

„Dacă luăm pragul de 3.000, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali, consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, nu vor mai avea acest statut din 2028 încolo. Sumele sunt și ele destul de importante”, a declarat Dragoș Benea la Interviurile Digi24.ro.

Întrebat despre economiile care ar putea fi făcute la buget, europarlamentarul a indicat o sumă de aproximativ 400 de milioane de euro. El a precizat că aceasta este estimarea rezultată din simularea pentru comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori, nu o economie certă pentru întreaga reformă.

„Mai sunt și cheltuieli de funcționare, de mentenanță la primării, care nu vor mai fi. Se vorbește, au rezultat acolo o cifră de aproximativ 400 de milioane de euro”, a spus Benea.

Acesta a explicat că suma este legată de scenariul comasării comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. În opinia sa, banii economisiți ar putea fi folosiți pentru investiții publice.

Primăriile comasate ar urma să păstreze oficii administrative

Reorganizarea nu ar însemna că locuitorii comunelor comasate ar trebui să se deplaseze de fiecare dată la sediul noilor primării pentru a-și rezolva problemele administrative. Benea spune că în localitățile care își pierd actuala structură de primărie ar putea rămâne puncte de lucru, cu un număr redus de angajați.

„Un oficiu administrativ, da, punct de lucru, trei-patru funcționari, care să poată să elibereze o hârtie, să poată să discute de taxe și impozite locale, dar cu cheltuieli de funcționare și de mentenanță mult, mult reduse”, a explicat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, scopul reorganizării este reducerea costurilor administrative, fără ca cetățenii să piardă accesul la serviciile de bază.

Benea îi cere ministrului Dezvoltării bani pentru digitalizarea primăriilor în bugetul pe 2027

Pe lângă economiile estimate prin comasarea localităților, Dragoș Benea îi solicită ministrului Dezvoltării să prevadă în bugetul pentru 2027 o sumă cu destinație specială pentru digitalizarea documentelor și arhivelor primăriilor.

Europarlamentarul consideră că administrația locală trebuie să accelereze procesul de digitalizare înainte de aplicarea reformei, astfel încât cetățenii să poată beneficia de servicii mai bune, inclusiv în localitățile în care actualele primării ar urma să fie reorganizate.

„Îl rog și pe ministrul Dezvoltării ca pe bugetul pe 2027 să aibă o sumă cu destinație specială pentru digitalizarea documentelor Primăriei și a arhivelor Primăriei”, a declarat Benea.

Întrebat despre suma necesară, acesta a avansat un buget cuprins între 100.000 și 150.000 de euro pentru fiecare comună.

„Să spunem 100–150.000 de euro pentru fiecare comună, repet, cu destinație specială. Digitalizarea documentelor Primăriei și a arhivelor Primăriei”, a precizat europarlamentarul.

Benea susține că digitalizarea trebuie accelerată pentru ca reorganizarea să nu îngreuneze accesul oamenilor la serviciile administrative. El spune că cetățenii ar trebui să poată rezolva problemele la punctele de lucru din localitățile în care locuiesc, fără să fie nevoiți să parcurgă distanțe mari până la sediul noii primării.

„Trebuie să accelerăm acest proces al digitalizării, că, odată accelerat și realizat, va îmbunătăți accesul”, a afirmat acesta.

Potrivit calendarului prezentat de Benea la Interviurile Digi24.ro, reorganizarea ar urma să fie pregătită cu un an înaintea alegerilor locale din 2028 și să fie aplicată după încheierea acestora. Europarlamentarul spune că perioada de până atunci ar trebui folosită pentru digitalizarea arhivelor și pregătirea administrațiilor locale pentru noua organizare.

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