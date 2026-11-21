Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat sâmbătă la Digi24, că reorganizarea administrativ-teritorială va avea efecte asupra sistemului electoral, pentru că se modifică circumscripțiile la alegerile locale. „Dacă unele localități dispar, se modifică, de exemplu, mărimea consiliului local”, spune Țuțuianu. Acesta afirmă că astfel la alegerile parlamentare ar trebui redesenate circumscripțiile electorale și stabilit numărul de parlamentari aferent fiecărei unități administrativ-teritoriale de tipul județ sau regiune.

„Reorganizarea administrativ-teritorială va avea efecte asupra sistemului electoral, chiar dacă el ar rămâne așa cum este astăzi, fără niciun fel de modificare. Pentru că se modifică circumscripțiile la alegerile locale. Dacă unele localități dispar, se modifică, de exemplu, mărimea consiliului local.

La alegerile parlamentare ar trebui redesenate circumscripțiile electorale, stabilit numărul de parlamentari aferent fiecărei unități administrativ-teritoriale de tipul județ sau regiune, indiferent cum o denumim.

Ar avea mai puțină influență asupra alegerilor europarlamentare, pentru că există o singură circumscripție electorală în România, și mai puțină influență în ceea ce privește alegerile prezidențiale.

Dar este o chestiune care ar trebui discutată și din perspectiva componentei electorale și ar trebui să armonizăm legislația electorală cu legislația privind reorganizarea. Nu am avut această discuție.

Ceea ce mi-am propus eu la AEP este să elaborăm un proiect de Cod electoral. Este o discuție foarte veche. Nu s-a întâmplat în România.

În 2012, AEP a mai propus un asemenea proiect, pe care nu l-a preluat nimeni. Un cod care să aibă în vedere mai multe aspecte: o parte generală, cu reguli care să fie comune tuturor tipurilor de alegeri. Astăzi avem birouri electorale formate diferit în funcție de alegeri, termene diferite și așa mai departe. Să avem reguli speciale pentru anumite categorii de alegeri, pentru că sunt și aspecte particulare la fiecare tip de alegeri. Să avem o secțiune dedicată referendumului. Legea referendumului a fost modificată de fiecare dată, după cum a avut interes cineva să promoveze un referendum, de regulă suprapus cu alegeri parlamentare sau prezidențiale”, a spus Adrian Țuțuianu, președintele AEP.

Editor : Alexandru Costea