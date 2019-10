Ce i-a cerut Victor Ponta lui Ludovic Orban la negocieri. Ponta: „Întâi mă roagă să îi votez, apoi mă înjură pe surse”

Victor Ponta i-ar fi explicat lui Ludovic Orban, în cadrul negocierilor purtate miercuri, pe tema susținerii noului cabinet PNL, că Pro România nu poate vota pentru învestirea guvernului liberal în condițiile în care acesta este monocolor. Fostul premier i-a cerut lui Orban ca propunerea de comisar european din partea României să vină din rândurile socialiștilor.

Asta în condițiile în care Corina Crețu, fostul comisar român, este lider și europarlamentar al ProRomânia.

„Nu am negociat cu Dl Orban ceea ce nu se putea negocia - doar am cerut o guvernare competentă și eficientă care să țină cont de așteptările tuturor categoriilor sociale! Ps - am avut o singură solicitare politică - România să desemneze un comisar european din familia social - democrata ( nu PPE) / am fost refuzat”, a scris Ponta pe Facebook după întâlnirea cu liberalii.

Surse liberale participante la negocierile cu Victor Ponta au explicat pentru Digi24.ro că acesta nu și-a exprimat dorința de a intra la guvernare la prima rundă de negocieri, cea organizată săptămâna trecută, când doar cei de la PMP au spus clar că vor să primească ministere contra votului în Parlament. Miercuri însă, la a doua discuție, președintele ProRomânia a spus că partidul său nu poate vota un guvern monocolor, afirmație interpretabilă, în opinia liberalilor, în sensul unei dispoziții a lui Victor Ponta de a participa la guvernare.

Replica lui Ludovic Orban a venit public, imediat după negocieri, când premierul desemnat a spus: „Sincer, nici nu mi-aș dori să guvernez alături de Victor Ponta”

Președintele ProRomânia a declarat pentru Digi24.ro că este dezamăgit de PNL. „Sunt dezamăgit că PNL se comportă exact ca Dăncilă. Întâi se roagă să îi votez, după care mă înjură pe surse”.