Kelemen Hunor a explicat, la Interviurile Digi24.ro, că noul premier al Ungariei i-a cerut să nu se mai implice în luptele politice de la Budapesta. Cei doi lideri s-au întâlnit la finalul lunii aprilie.

Liderul UDMR a transmis că va exista „o relație corectă” cu Guvernul de la Budapesta.

„Am avut interes să fie o relație corectă cu guvernul maghiar și va exista relație corectă în continuare. A fost o primă discuție. Noi ne-am cunoscut acum mulți ani, dar n-am discutat până acum. Discuția a fost una utilă, corectă.

E interesul nostru să avem o relație bună cu guvernul maghiar”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă Peter Magyar i-a reproșat apropierea de Viktor Orban, liderul UDMR a transmis:

„Da, au fost și discuțiile astea și mai degrabă mi-a recomandat să nu ne implicăm în lupta politică internă din Ungaria.”

Kelemen Hunor susține că noul premier maghiar va dori relații strânse din punct de vedere economic și politic cu Românie, pentru că „suntem vecini”.

„Sunt multe interese comune și, dincolo de asta, suntem vecini. Sunt convins că nu doar relația cu România trebuie întărită. Relațiile dintre statele din regiune trebuie întărite”, a mai spus acesta.

