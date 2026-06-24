Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan s-au întâlnit miercuri seară la Ambasada SUA din București, cu ocazia recepției dedicate Zilei Independenței americane, sărbătorită oficial pe 4 iulie. Cei doi lideri au dat mâna iar Nicușor Dan i-ar fi transmis lui Ilie Bolojan „vorbim după”. Anterior, PNL-USR-UDMR i-au transmis șefului statului o propunere pentru un acord de reciprocitate cu PSD care să servească ca bază a unei înțelegeri politice privind viitorul guvern, potrivit surselor Digi24.

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au participat, miercuri seară, la Recepția de Ziua Independenței SUA, organizată de Ambasada americană de la București. Cei doi au transmis discursuri de pe scena evenimentului, unde s-au întâlnit cu ambasadorul Darryl Nirenberg.

Dan și Bolojan s-au salutat cordial, iar președintele i-ar fi transmis premierului, la plecare, că „vorbim după”, potrivit jurnaliștilor Digi24 prezenți la eveniment.

Liderii PNL, USR și UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord prin care, indiferent din ce tabără va fi desemnat premierul, vor fi asigurate voturile pentru învestirea viitorului cabinet din partea forțelor pro-occidentale. Președintele are variante de premier din ambele tabere, iar partidele ar trebui să negocieze acordurile de susținere reciprocă fără să știe care va fi premierul desemnat.

Conform surselor, miercuri, PNL, USR și UDMR au mers la șeful statului, i-au propus 3 nume de premier, din care să aleagă președintele pe cel care îl preferă din această parte. De asemenea, președintele are pe masă și numele lui Sorin Grindeanu, care a anunțat că e dispus să formeze un guvern.

Nicușor Dan ar trebui astfel să medieze întâlnirea dintre social-democrați și partidele de dreapta.

Editor : A.C.