Ce i-au scris românii lui Eugen Teodorovici după ideea restricțiilor pe piața muncii în UE

Eugen Teodorovici a revenit cu explicaţii privind declaraţia legată de accesul pe piaţa muncii în statele europene. Cu toate acestea, mii de oameni au lăsat comentarii acide la postarea respectivă. Ministrul Finanţelor a spus că în niciun caz nu este vorba de o piedică sau de o limitare a accesului românilor în spaţiul european, ci mai degrabă dorinţa asa de a apăra şi promova interesele românilor şi ale companiilor româneşti.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Marinela Lungu: Știe el cât este de greu să te acomodezi într-o altă țară și cât timp își ia? Cât timp trebuie să-ți echivalezi studiile? Cât timp, nervi, muncă psihică și fizică să faci ceva cum trebuie? Nu știe!!! Că n-a fost nevoit să umble din țară în țară, să-și piardă munca, familia, prietenii. De câte ori în viața asta să o luăm de la capăt? Câte capete are viața? Și câtă putere să mai avem Criminalilor, ați distrus o țară întreagă, câteva generații suferă, fără speranță.

Silviu Jitianu: Opriți-vă din furat, nu mai dați legi să protejați infractorii, construiți autostrăzi, spitale, școli și românii se vor întoarce. Să vă fie rușine că gândiți ca un stăpân de sclavi!

Emmanuel Sandu: Dle Orlando, ce ar fi dacă ați începe acest “minunat” proiect cu voi. Care voi? Voi cei din Parlament, Guvern și orice instituție a statului. Cum? Foarte simplu, aveți permis de lucru pe 4 ani, iar dacă nu ați realizat nimic notabil pentru țară, afară din sistem, fără să mai puteți exercita funcții la stat pe viață. În plus veți da un exemplu, nu dle Orlando. După ce ieșiți puteți merge să încercați în alte țări. Ce ziceți, dle Orlando?

Marius Deaconescu: Faci gafa și apoi încerci să o ‘dregi’! Mă nene, măcar asumă-ți până la capăt ce scoți pe gură sau, dacă știi că spui numai tâmpenii, încearca mai bine să te abții! De aici se vede coloana vertebrală a guvernanților noștri! Păcat!

Liviu Florea: Regula se aplică și în Madagascar și Costa Rica?

Mihaela Pașca: Băi nea Orlando, ce fumezi? Cum crezi tu că ne putem muta noi din 5 în 5 ani dintr-o țară în alta? Crezi că trăim sub pod, doar cu o traistă de lucruri? Am un job bun, am copilul la școală, am o grămadă de lucruri cumpărate, crezi că o să renunț la toate? Prefer să renunț la cetățenie decât să mă întorc în România cu voi la putere! Cu mare drag mă voi întoarce când corupția va fi eradicată și toți borfașii vor intra la pușcărie.

George Ripa: Nesimțitule, din cauza voastră pleacă românii. Fix din cauza unora ca tine nu scăpăm de socialism, de sărăcie și corupție.

