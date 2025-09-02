Live TV

Ce-i sfătuiește Bolojan pe angajații care urmează să fie dați afară din primării. „Acelea sunt locuri de muncă reale”

Data publicării:
Premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt „locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”.

Ile Bolojan a fost întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul a făcut un calcul privind impactul eventualelor concedieri asupra ratei şomajului.

„În momentul de faţă, mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja şi cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulţi bani de la statul român şi nu vom fi puşi în situaţia să creştem taxe şi impozite, vom putea continua investiţii care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investiţiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit. (..) Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul a arătat că sunt, în România, primării cu număr de locuitori similar, cu probleme similare, iar unele funcţionează foarte bine cu un număr mic de salariaţi, iar altele au o structură de personal supradimensionată şi nu au bani pentru dezvoltarea localităţilor, iar uneori nici pentru plata salariilor.

În ceea ce priveşte cancelaria premierului, Ilie Bolojan a spus că în această structură a administraţiei reducerea de personal va depăşi de 30% şi se va apropia de 40%, anunţând că un proiect în acest sens va fi făcut public în perioada următoare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
cal pentru polostudiat de geneticieni
2
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
4
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Liderii coaliției au mers la Palatul Cotroceni după conferința lui...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan, invitat la Digi24, de la ora 19.00
Ultimele știri
Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”
Cutremur în România, marți. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut
„Puterea Siberiei”. Proiectul uriaș prin care Rusia va transporta Chinei zeci de miliarde de metri cub de gaz pe an
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: „Partidele din coaliție și președintele trebuie să fie partenerii premierului, altfel lucrurile nu funcționează”
Ilie Bolojan.
Bolojan: ANPC „poate funcţiona cel puţin la fel de bine cu o reducere de 20% a posturilor”
bani si foi de calcul
Ilie Bolojan, despre deficitul României după măsurile de austeritate. „Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
PSD insistă cu excepții de la plata CASS. Bolojan: „Toate sună bine, dar trebuie să vezi dacă ai bani. Nu ajungem nicăieri”
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Ce le-a spus Bolojan partenerilor din coaliție, legat de o eventuală demisie: „Le-am transmis că am avut o înțelegere”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a aflat că e însărcinată fix când voia să renunțe. Ce a urmat apoi i-a surprins chiar și pe medici...
Cancan
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
Digi FM
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală"
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut...
Pro FM
Cine e soțul Otiliei Bilionera. E cu 7 ani mai tânăr decât ea și la 19 ani a trecut printr-o tragedie care...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Anca Dinicu a povestit cum a reacționat iubitul ei, Georgian, atunci când a aflat că vor deveni părinți. „Nu...