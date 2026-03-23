Ce înseamnă starea de urgență pe piața carburanților și ce măsuri sunt propuse. Explicațiile ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, luni, că măsurile propuse pentru a contracara creşterea preţului la carburanţi nu vor absoarbe în întregime şocul creat de criza de pe plan internaţional, dar a precizat că au fost luate după consultări cu piaţa şi specialiştii. „Ele nu sunt perfecte”, a admis ministrul. De asemenea, va exista un mecanism pentru a evita creşterea artificială a preţurilor la pompă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, luni, că a avut „o discuţie extrem de practică” la sediul Guvernului pe tema preţurilor la carburanţi.

„Sunt măsuri pe care le-am propus în urma consultării şi cu piaţa şi cu specialiştii din domeniu, tocmai pentru a limita aceste creşteri. Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absorbă integral şocul perturbaţiilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creştere”, a declarat ministrul într-o conferinţă de presă.

Ministrul a explicat că, odată cu declararea stării de urgenţă – anunţată anterior de către Guvern – se va limita exportul de combustibil din ţara noastră, se va limita adsaosului comercial al companiilor din industria petroliere la 50% din media anului 2025 şi se va crea un mecanism care să asigure „zero şanse pentru orice companie de a specula o creştere artificială a combustibililor la pompă”.

Stare de urgenţă

Guvernul va declara stare de urgenţă pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Şedinţa pentru adoptarea Ordonanţei de Urgenţă necesare va avea loc marţi. Măsurile avute în vedere se vor institui iniţial pentru şase luni, existând posibilitatea de prelungire cu câte trei luni.

Executivul precizează că, pe durata situaţiei de criză, „vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanţele care au determinat instituirea situaţiei de criză”.

„Adaosul comercial pentru benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora va fi limitat pe întregul lanţ de activitate economică. Exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Energiei”, mai arată Guvernul.

De asemenea, pe durata situaţiei de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea preţului final.

În plus, ministerele Finanţelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor monitoriza permanent piaţa şi vor evalua orice alte măsuri care se impun.

