Ce intenții are Ponta cu noul său partid. Explicații date în presa străină

Fostul premier Victor Ponta, președintele Pro România, a explicat, într-un interviu pentru Euronews, care sunt intenţiile noului său partid. El spune că PSD a alunecat spre o ideologie şi politici care sunt foarte apropiate de cele promovate de Viktor Orban în Ungaria, iar el îşi doreşte să readucă România pe linia europeană şi politica românească.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Sunt nişte valori ale democratiei sociale modern-europene, de centru-stânga, care au fost abandonate de partidul meu anterior și mulți, nu numai tineri, ci și cetățeni pro-europeni din România, caută acest tip de nouă politică și sperăm să avem succes, deoarece este o mare luptă”, a spus Ponta.

El a adăugat că PSD „a alunecat la o ideologie şi politici care sunt foarte apropiate de cele promovate de domnul Orban în Ungaria. Sperăm doar să readucem pe linia europeană România şi politica românească”, a adăugat liderul Pro România, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este doar un rebranding al partidului de guvernământ, PSD, Ponta a spus: „Nu este. Tocmai am avut o reacţie foarte puternică din partea noii conduceri a fostului meu partid. Aşa cum v-am spus, pentru că au alunecat atât de mult la extreme şi pentru că urmăresc acele politici cu care te-ai confruntat deja în Ungaria şi unele politici din Polonia”.

„Tocmai construim acest partid alternativ şi bineînțeles că nu sunt așa de optimist și spun că vom câștiga alegerile următoare, dar vom juca un rol foarte important în menținerea României pe calea europeană”, a mai spus Ponta.

Întrebat dacă s-ar putea să trebuiască să formeze o coaliție cu PSD, fostul președinte al social-democraților a răspuns: „Deocamdată, acest lucru nu este pe masă, dar sunt gata să o fac de îndată ce o nouă conducere a fostului meu partid îi va aduce înapoi pe această cale progresistă și modernizată europeană, care a fost abandonată în ultimul timp”.

„În Parlament vom încerca sa schimbăm majoritatea în ceea ce privește cele mai importante aspecte de actualitate, de exemplu, păstrarea independenței sistemului judiciar, lupta împotriva acestei idei a guvernului de a renunța la managementul privat al fondului de pensii, ideea de a continua ofertele publice inițiale și de a gestiona companiile de stat prin management privat”, a mai spus Victor Ponta.

El a adăugat că politicile pe care le-a implementat în funcţia de prim-ministru au fost abandonate în ultimul timp, „cu această alunecare la politici radicale, populiste”.

„Când am început noul proiect, spuneam foarte clar - sau cât mai clar posibil - că vrem să avem și să promovăm politicile de centru-stânga, proeuropene. Fostul meu partid este, desigur, plin de oameni care se uită foarte atent la acest nou proiect. Dar, de asemenea, oamenii care preferă să se întoarcă în trecut, și să se întoarcă la o politică foarte populistă, foarte nerealistă, foarte nedemocratică și foarte neprogresistă și sunt sigur că este doar o chestiune de timp până când vor pierde din această cale către trecutul României și oamenii vor înțelege că dacă dorim să ne dezvoltăm în continuare, să progresăm că o țară europeană, trebuie să luptăm cu aceste idei și să nu ne întoarcem întotdeauna la politicile populiste”, a mai spus Ponta.

Întrebat la ce se referă când spune „politici populiste”, Victor Ponta a răspuns: „Mă refer la acest discurs politic care a fost împrumutat din Ungaria și un pic din Polonia. Ideea că toate lucrurile relele vin în România de la Bruxelles, companii internaționale și străini. Ex-partidul meu se luptă acum pentru un referendum pentru a reveni la această tradiție a familiei. De asemenea, lipsa stabilității și a predictibilitatii în politicile fiscale. Am fost foarte favorabil - și chiar am luptat pentru - politici stabile și predictibile și de aceea România nu numai că a respectat standardele europene ale deficitului și investițiilor, ci am reușit și să devenim o țară cu cea mai mare creștere economică. Acum, ideea că nu vom continua reformele structurale, nu vom continua să fim competitivi, ci doar cumpărăm oamenii să vină și să voteze, să beneficieze de profituri care nu sunt sustenabile, este o politică cu o viziune îngustă și cred că mai devreme sau mai târziu am putea reveni la vremurile nefavorabile ale crizei economice și sociale pe care noi, din păcate, ni le amintim încă din 2010 și 2011”.

Ponta a vorbit şi despre activitatea Codruţei Kovesi la conducerea DNA: „Am sprijinit-o și sunt fost procuror. Am susținut ideea unui sistem judiciar independent și, după cum știți, există multe rezultate pozitive, dar și negative. Sunt cel mai bun exemplu în acest sens. Am fost acuzat de ceva, am renunțat la poziția mea și m-am supus procedurilor judiciare. Nu am schimbat legea, m-am prezentat în instanță și am fost foarte bucuros să fiu declarat nevinovat. Dar aici este foarte important să avem o responsabilitate a clasei politice, să accepte ideea de responsabilitate politică. De asemenea, procurorii nu ar trebui să încerce să fie politicieni și să facă dosare doar pentru a fi în mass-media. Aceștia ar trebui să ramână independenți. Dar ar trebui să fie mai responsabili în ceea ce privește profesionalismul și aplicarea statului de drept”.

Întrebat dacă crede că Kovesi ar trebui să fie schimbată din funcţie, Victor Ponta a răspuns: „Va termina mandatul și sper că următorul procuror șef va fi mai eficient și va fi mai puțin implicat în politică”.