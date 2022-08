Digi24.ro continuă serialul despre foștii demnitari ai României, acum ieșiți din viața politică, cu Adriean Videanu, fost primar al Capitalei, fost vicepremier și fost ministru al Economiei. El s-a retras din politică în urmă cu șapte ani. Și de atunci se ocupă doar de afaceri, ultima sa pasiune în acest domeniu fiind, după spusele sale, un proiect revoluționar de înlocuire a ambalajelor din plastic.

Adrian Videanu a decis în anul 2015 să renunțe definitiv la orice legătură cu politica. Motivul a fost determinat de o decizie a procurorilor DNA de a-l reține pentru complicitate la trafic de influenţă. A urmat un proces, pe care Videanu l-a câștigat într-un final la Înalta Curte. Cu toate acestea, el și-a păstrat decizia de a se retrage definitiv din politică. “Am astăzi zero legături cu politica. Nu mă mai interesează”, a declarat Adriean Videanu pentru Digi24.ro

Când am vorbit ieri cu Videanu, acesta ieșea dintr-o negociere cu niște parteneri de afaceri elvețieni. “Tocmai am încheiat aceste negocieri, care durează de doi ani”, ne-a spus Videanu, fără a dori să intre în detalii ale discuțiilor. Cu toate acestea, Videanu ne-a declarat că nu mai deține acțiuni și nici nu mai e implicat în partea executivă la Theda Mar (fosta Titan Mar), celebra firmă care comercializează marmura. Sunt doar în boardul companiei, spune Videanu. El se mândrește cu faptul că firma pe care a înființat-o cu soția în 1994 a avut de-a lungul timpului contracte de livrare de marmură pentru clădiri celebre din lume, precum Catedrala San Pietro – Vatican, Catredala Notre Dame – Paris, Domul din Milano, Catedrala Sagrada Familia – Barcelona, Catedrala Sfântul Ştefan – Viena, dar și Catedrala Mântuirii Neamului. “Noi am câștigat licitații foarte importante de-a lungul anilor, cu parteneri locali. Sunt foarte mândru că Domul din Milano, ca să vă dau doar un exemplu, este construit la exterior la marmură de Rușchița”, ne-a declarat Adriean Videanu.

Praf de marmură

Afacerea de care se ocupă cel mai mult în ultima vreme se numește Theda Stone Paper. “Este un proiect inovator la care lucrăm de șase ani. Concret, este un produs care sperăm să înlocuiască toate ambalajele din plastic și care va fi făcut din praf de marmură. Vrem să facem un pic mai bine pentru lume”, a declarat Adrian Videanu în exclusivitate pentru Digi24.ro. Potrivit afirmațiilor sale, Stone Paper este un produs eco friendly, iar acum se află în faza de aprobări. “Suntem la al optulea test, cu partenerii noștri din Germania. Tocmai a trecut testul de ambalaj alimentar, cu restul nu mai e nici o problemă, dacă l-am luat pe acesta”, ne-a mai spus Videanu.

Videanu e bunic

Adriean Videanu are doi copii, Diana și Andrei, care și-au făcut studiile la prestigioase universități din Londra și Washington. Amândoi au moștenit, se pare, pasiunea pentru afaceri a părinților, Adrian și Miorița Videanu, ei fiind implicați singuri sau alături de parinți în mai multe firme, între care și Theda Stone Paper, firmă care e înregistrată în 2019 și care are ca obiect de activitate: cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie. Videanu preferă să nu vorbească despre afacerile copiilor, dar ne mărturisește că, de puțin timp, fiica lui Diana a născut un copil. “Sunt bunic, iar ăsta e un sentiment minunat”, ne-a mai spus fostul primar al Capitalei.

Cine este Adriean Videanu

Adrian Videanu, în 1992, când pleca din FSN și devenea unul dintre lupii tineri ai PD. Foto: cdep.ro

Adriean Videanu descoperă politica încă din 1990, când obține un loc de deputat pe listele FSN în județul Teleorman. FSN se sparge în două ulterior, iar tânărul Videanu ajunge în Partidul Democrat alături de Petre Roman, Traian Băsescu, Radu Berceanu și mulți alții, acolo unde va conduce organizația de tineret. Traseul său parlamentar continuă nestingherit vreme de cinci legislaturi, pînă în decembrie 2004. Era perioada în care partidul său se aliază cu PNL, formând Alianța pentru Dreptate și Adevăr. Videanu a fost cel care a coordonat realizarea programului de guvernare al Alianței și era cotat ca favorit pentru ocuparea postului de prim-ministru, în varianta în care liberalii dădeau președintele țării. Doar că Stolojan (PNL) se retrage din cursa pentru Cotroceni, locul îi este luat de Băsescu (PD), iar locul de prim-ministru revine PNL, pentru Tăriceanu. La scurt timp după aceea, el candidează pentru Primăria Capitalei, în locul lăsat liber de Traian Băsescu. În aprilie 2005, Adriean Videanu câștigă cu 53% alegerile parțiale pentru Primărie. Mandatul său de primar devine unul foarte controversat în urma scandalului cu bordurile, însă între proiectele pe care Videanu le lansează ca primar sunt câteva de mare amploare: Pasajul Basarab, Arena Națională, Centrul Istoric al Bucureștiului. În decembrie 2008, Adriean Videanu era numit ministru al Economiei în Cabinetul Boc. În 2015, el demisiona din funcțiile de președinte PDL București și co-președinte al PNL București.