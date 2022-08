Digi24.ro lansează astăzi un serial despre foștii demnitari ai României, acum ieșiți din viața politică.

Primul episod: fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, care s-a retras din politică de aproape 10 ani. În ultimii ani el a proiectat, construit, pilotat și vândut avioane ultralight, pentru o singură persoană. A lansat mai multe modele, atât cu motor termic, cât și cu motor electric. Un model de avion Swan 120, care are doar 116 kg, echipat standard este vândut cu 29.000 de euro. Un model mai avansat de avioane, Swan 240, lansat în 2019, costă 50.000 de euro. Cel mai nou model, Dracula, lansat anul trecut, costă 31-32.000 de euro, plus bateriile, care valorează 2400 de euro/bucata. Pentru o oră de zbor, spune Berceanu, e nevoie de patru baterii, deci prețul urcă la peste 40.000 de euro pentru un avion cu motor electric.



Radu Berceanu a vândut deocamdată circa 30 de avioane, desenate și construite de el. “Eu le desenez, eu le construiesc - bine, împreună cu echipa mea - și eu le pilotez. Pot să-mi dau seama ce merge și ce nu. Sunt un fel de one man show”, afirmă Berceanu în exclusivitate pentru Digi24.ro.

Clienții lui sunt din Germania, Franța, Elveția și doar unul din România. Berceanu a povestit că cea mai mare problemă pe care o întâmpină în afacerea lui cu avioane e forța de muncă. “Nu ai cu cine să le faci. Nu mai vrea nimeni să muncească. Am luat vietnamezi, am luat indieni. Acum iau nepalezi. Forță de muncă necalificată. Le dau 3000-3500 de lei pe lună și timp de șase luni îi pregătesc. Le dau salariu timp de șase luni fără să știe nimic, iar apoi câștigă bine, dar tot n-am cu cine. Comenzi am, dar nu am cu cine să le produc”, se plânge fostul ministru Radu Berceanu.

Timp de aproape 25 de ani, Berceanu a fost unul dintre cei mai importanți lideri politici de după Revoluție, el fiind parlamentar încă din 1990, din vremea FSN. A fost vicelider al PD, partidul care avea să-l dea președinte al României pe Traian Băsescu și ministru al Transporturilor în guvernele Tăriceanu și Boc. El a mai condus și ministerul Industriilor, în guvernele Ciorbea și Vasile. De circa 10 ani, el s-a retras din politică și se ocupă exclusiv de afaceri.

“Când am decis să mă las de politică, nimeni nu m-a crezut, nici măcar nevastă-mea”

“Eu dintotdeauna am vrut să fac avioane”, spune Radu Berceanu, care ne povestește pe larg despre cum a început pasiunea lui pentru aeromodelism încă din primii ani de școală și a continuat cu facultatea de profil.

“Din 1978 sunt oficial inginer cu diplomă la Facultatea de Construcţii de Aeronave. Am fost și profesor, dar după 1989 m-am luat cu politica și asta, știți cum e, intră în sânge și greu mai iese. Când am decis să mă las de politică, nimeni nu m-a crezut, nici măcar nevastă-mea. Dar eu aveam o promisiune pe care mi-am făcut-o mie însumi acum mulți ani și despre care n-am mai spus nimănui, anume ca la 60 de ani să mă las de politică. Și asta am făcut. Așa că m-am apucat să desenez din nou avioane, să vedem dacă mai știu. Și-am desenat și apoi am construit un prototip, un avion mic, ultralight, de un loc, cu care am și zburat. L-am arătat prietenilor mei și ăștia au luat-o razna, că ce mișto e, că vreau și eu și tot așa. Apoi, în 2015, am mers la un târg aeronautic în Germania și ajungând acolo, a început o adevărată nebunie. Toată lumea era interesată de avioanele mele. Am vândut mai bine de 30 de avioane de atunci, în Germania, în Elveția, peste tot. Avionul meu a ajuns pe coperților revistelor de profil din lume”, povestește Berceanu.



În 2017, Radu Berceanu a conceput primul avion din România cu propulsie electrică. Pe care l-a și pilotat.

“În 2017 am zis să prindem chestia asta cu motoarele electrice. Am cumpărat baterii din China, din Coreea și tot felul de chestii din astea care țin de instalațiile electronice de bord, la care eu nu mă pricep. Și am construit primul avion cu motor electric. Am zburat cu el, e primul zbor cu aparat electric în România. Dar pe nimeni nu interesează, că la noi interesează doar ce poșetă are Elena Udrea. Apoi a venit pandemia. Mă rog, am mai făcut modificări la avion și anul trecut am ajuns la Blois, în Franța, la cel mai renumit târg aviatic. Toată lumea a fost șocată. Am avut și probleme, n-au vrut să mă lase să zbor, le era frică să nu pic pe acolo cu el. Dar presiunea din partea tuturor expozanților a fost mai mare și am zburat cu el acolo. Am zburat 35 de minute și au luat-o toți razna. Nu credea nimeni că se poate și eu le-am arătat că se poate. Autonomia de zbor era undeva la 50 de minute”, ne-a mai spus Radu Berceanu.

40.000 de euro pentru modelul de avion electric Dracula

În utima vreme, Radu Berceanu a conceput un nou model de avion, pe care l-a denumit Dracula. Are două opțiuni de motorizare, electric și termic, iar prețul se duce undeva la 40.000 de euro pentru o echipare standard. Pe site-ul firmei sale, prețurile pentru opționale fac ca prețul final al unui avion vândut de fostul ministru să crească simțitor. Spre exemplu, prețul unei parașute este de 4870 de euro. O trapă transparentă a cabinei costă 720 de euro, iar un radio cu antenă - 1415 euro. “Eu n-am primit nici un fel de ajutor de la nimeni. N-am aplicat la fonduri europene, n-am luat granturi. Le-am făcut pe banii mei”

Vrea noi recorduri mondiale

Următorul proiect pentru Radu Berceanu este să bată niște recorduri mondiale cu modelul său de avion la clasa 330 kg. “În această toamnă, vreau să încerc doborârea unor recorduri mondiale, care, după părerea mea, sunt ușor de bătut cu ce am construit eu. Cu modelul ăsta electric am fost super-invitat peste tot. Acum zburăm cu o autonomie de o oră și ceva. E foarte ieșit din comun pentru mulți”, afirmă Berceanu, care precizează că a luat deja legătura cu Federația Aeronautică Internațională.

Între timp, la firma sa din Craiova se produc multe altele în afară de avioane. Pentru că specializarea firmei sale, deschisă încă din anii 90, e pe materiale compozite, Radu Berceanu vinde piscine și carcase pentru trenuri, tramvaie și metrouri. “Primim comenzi de peste tot. Inclusiv de la celebrul TGV din Franța”, spune Berceanu.

Cine este Radu Berceanu

Radu Berceanu (69 de ani) a fost parlamentar în șase legislaturi începînd cu 1990 și pînă în 2012. A condus Ministerul Transportului și Infrastructurii în guvernul Tăriceanu (2006-2007) și în guvernul Boc II (2008-2010). A fost, de asemenea, ministru al Industriei și Comerțului în Guvernul Ciorbea (1998-1999) și în Guvernul Radu Vasile (1999-2000). Numele său a fost implicat în diverse scandaluri cu iz de corupție, dar niciodată el nu a fost acuzat în mod oficial de procurorii anticorupție.