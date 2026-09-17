Ce majoritate caută Siegfried Mureșan: „Nu vom fi alături de PSD în niciun guvern”, spunea înainte de a fi desemnat premier

Înainte de desemnarea sa pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan spunea, luni, că, în cazul în care președintele Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de formare a Guvernului, ar încerca să construiască o majoritate în jurul unei agende de reformare și modernizare. Liberalul a exclus participarea PSD la guvernare și a subliniat că PNL ar putea susține un cabinet tehnocrat doar dacă acesta nu ar fi controlat de social-democrați.

Cu o zi înainte de desemnarea sa pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan explica ce formulă de guvernare ar încerca să construiască în cazul în care președintele Nicușor Dan i-ar oferi mandatul de formare a Guvernului. Întrebat dacă PNL, USR și UDMR pot strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern, acesta afirma că cele trei formațiuni nu aveau, la acel moment, majoritatea absolută în Parlament, dar aveau împreună mai multe voturi decât PSD.

„În primul rând, noi, în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat”, a spus liberalul.

Mureșan a precizat că ar încerca să construiască majoritatea în jurul unui program de reformare a statului: „Voi încerca să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare”.

Pentru PNL, spune Mureșan, esențială nu este doar formula parlamentară care ar susține Guvernul, ci și programul acestuia.

„Pentru Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda Guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani, să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare”, a spus europarlamentarul.

Ce spune despre un guvern tehnocrat

În ceea ce privește varianta unui cabinet tehnocrat, Siegfried Mureșan spune că PNL ar putea lua în calcul susținerea unui astfel de Guvern, însă numai în anumite condiții. El respinge explicit scenariul unui premier tehnocrat care să conducă un Executiv în care miniștrii ar fi controlați de PSD.

„Nu unui guvern condus de un premier tehnocrat și de miniștri teleghidați de Partidul Social Democrat. Asta ar însemna că PSD-ul controlează România, dar nu-și asumă răspunderea și acest lucru ar fi incorect”, a spus Mureșan.

„Un Guvern tehnocrat poate fi votat de Partidul Național Liberal doar dacă are oameni serioși, tehnocrați în guvern. Noi nu vom vota niciun guvern care să aibă PSD-ul în componența sa și noi, Partidul Național Liberal, nu vom fi alături de PSD în niciun guvern, lucru pe care l-am spus din luna aprilie și care nu se va schimba”, afirma Siegfried Mureșan.

El susține că PNL ar prefera asumarea politică a guvernării în locul unei formule în care PSD ar avea controlul asupra Executivului fără să își asume oficial responsabilitatea: „Da responsabilității față de țară, dar nu reîntoarcerii PSD-ului la controlarea României”.

Mureșan: PNL nu se teme de opoziție

Înainte de desemnare, Mureșan a vorbit și despre posibilitatea ca PNL să ajungă în opoziție, în cazul în care nu putea fi construită o majoritate pentru un Guvern pro-reformist.

„Categoric, nu ne este teamă de opoziție. România nu se află într-o situație ideală acum, având în Parlamentul României o majoritate care se împotrivește reformării României”, afirmă liberalul.

El susține că, în opinia sa, următorii doi ani ar putea fi dificili în condițiile în care majoritatea parlamentară nu ar susține agenda de reforme a PNL.

„Noi ne propunem ca după alegerile parlamentare din 2028 să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR”, declara el.

Mureșan își argumentează poziția prin faptul că, în opinia sa, o majoritate dependentă de PSD și AUR ar îngreuna adoptarea reformelor.

Anticipatele, o variantă în cazul unui blocaj

Siegfried Mureșan afirmă, de asemenea, că PNL nu își dorește alegeri anticipate, dar că acestea ar putea deveni o opțiune.

„Alegerile anticipate nu sunt un scenariu de dorit. Nu ne dorim alegeri anticipate. Însă dacă situația de blocaj nu este depășită, ele s-ar putea să devină o necesitate”, declara Mureșan.

El consideră că, în cazul în care nu poate fi format un Guvern funcțional, revenirea la electorat ar putea fi preferabilă unei perioade îndelungate de guvernare dependentă de o majoritate pe care PNL o considera anti-reformatoare:

„Poate mai bine două luni de campanie electorală decât doi ani și jumătate la cheremul majorității și la mâna majorității PSD-AUR”.

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Editor : C.A.