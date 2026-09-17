Live TV

Ce majoritate caută Siegfried Mureșan: „Nu vom fi alături de PSD în niciun guvern”, spunea înainte de a fi desemnat premier

Data publicării:
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spune despre un guvern tehnocrat Mureșan: PNL nu se teme de opoziție Anticipatele, o variantă în cazul unui blocaj

Înainte de desemnarea sa pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan spunea, luni, că, în cazul în care președintele Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de formare a Guvernului, ar încerca să construiască o majoritate în jurul unei agende de reformare și modernizare. Liberalul a exclus participarea PSD la guvernare și a subliniat că PNL ar putea susține un cabinet tehnocrat doar dacă acesta nu ar fi controlat de social-democrați.

Cu o zi înainte de desemnarea sa pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan explica ce formulă de guvernare ar încerca să construiască în cazul în care președintele Nicușor Dan i-ar oferi mandatul de formare a Guvernului.  Întrebat dacă PNL, USR și UDMR pot strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern, acesta afirma că cele trei formațiuni nu aveau, la acel moment, majoritatea absolută în Parlament, dar aveau împreună mai multe voturi decât PSD.

„În primul rând, noi, în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat”, a spus liberalul.

Mureșan a precizat că ar încerca să construiască majoritatea în jurul unui program de reformare a statului: „Voi încerca să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare”.

Pentru PNL, spune Mureșan, esențială nu este doar formula parlamentară care ar susține Guvernul, ci și programul acestuia.

„Pentru Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda Guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani, să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare”, a spus europarlamentarul.

Ce spune despre un guvern tehnocrat

În ceea ce privește varianta unui cabinet tehnocrat, Siegfried Mureșan spune că PNL ar putea lua în calcul susținerea unui astfel de Guvern, însă numai în anumite condiții. El respinge explicit scenariul unui premier tehnocrat care să conducă un Executiv în care miniștrii ar fi controlați de PSD.

„Nu unui guvern condus de un premier tehnocrat și de miniștri teleghidați de Partidul Social Democrat. Asta ar însemna că PSD-ul controlează România, dar nu-și asumă răspunderea și acest lucru ar fi incorect”, a spus Mureșan.

„Un Guvern tehnocrat poate fi votat de Partidul Național Liberal doar dacă are oameni serioși, tehnocrați în guvern. Noi nu vom vota niciun guvern care să aibă PSD-ul în componența sa și noi, Partidul Național Liberal, nu vom fi alături de PSD în niciun guvern, lucru pe care l-am spus din luna aprilie și care nu se va schimba”, afirma Siegfried Mureșan.

El susține că PNL ar prefera asumarea politică a guvernării în locul unei formule în care PSD ar avea controlul asupra Executivului fără să își asume oficial responsabilitatea: „Da responsabilității față de țară, dar nu reîntoarcerii PSD-ului la controlarea României”.

Mureșan: PNL nu se teme de opoziție

Înainte de desemnare, Mureșan a vorbit și despre posibilitatea ca PNL să ajungă în opoziție, în cazul în care nu putea fi construită o majoritate pentru un Guvern pro-reformist.

„Categoric, nu ne este teamă de opoziție. România nu se află într-o situație ideală acum, având în Parlamentul României o majoritate care se împotrivește reformării României”, afirmă liberalul.

El susține că, în opinia sa, următorii doi ani ar putea fi dificili în condițiile în care majoritatea parlamentară nu ar susține agenda de reforme a PNL.

„Noi ne propunem ca după alegerile parlamentare din 2028 să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR”, declara el.

Mureșan își argumentează poziția prin faptul că, în opinia sa, o majoritate dependentă de PSD și AUR ar îngreuna adoptarea reformelor.

Anticipatele, o variantă în cazul unui blocaj

Siegfried Mureșan afirmă, de asemenea, că PNL nu își dorește alegeri anticipate, dar că acestea ar putea deveni o opțiune.

„Alegerile anticipate nu sunt un scenariu de dorit. Nu ne dorim alegeri anticipate. Însă dacă situația de blocaj nu este depășită, ele s-ar putea să devină o necesitate”, declara Mureșan.

El consideră că, în cazul în care nu poate fi format un Guvern funcțional, revenirea la electorat ar putea fi preferabilă unei perioade îndelungate de guvernare dependentă de o majoritate pe care PNL o considera anti-reformatoare:

„Poate mai bine două luni de campanie electorală decât doi ani și jumătate la cheremul majorității și la mâna majorității PSD-AUR”.

Citește și: Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Comisia Europeană
2
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
JD Vance
4
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
Vladimir Putin
5
Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Nici cu o nouă mobilizare, Rusia nu-și va...
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
Digi Sport
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alina gorghiu face declaratii
Alina Gorghiu: „Vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi” necesare învestirii. Ce trebuie să facă Siegfried Mureșan
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, prima reacție după nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Într-un singur lucru nu facem compromisuri”
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici PSD”
victor ponta sustine un discurs
Victor Ponta spune care e cel mai mare obstacol pentru Siegfried Mureșan: „Eu vă anunț de pe acum că nu-l votez”
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu (AUR): Siegfried Mureșan nu va ajunge la votul Parlamentului, are deficiențe de comportament, dar nu cred că e prost
Recomandările redacţiei
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier...
Siegfried Mureşan
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, reacție dură la propunerea lui Siegfried Mureșan ca...
csoma botond udmr
Csoma Botond (UDMR): Încercăm să găsim o majoritate pentru domnul...
Ultimele știri
Ion Iordache pleacă de la șefia PNL Gorj: „Renunț la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc”
Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă USR de Timiș, reţinută 24 de ore de EPPO, într-un dosar de fraude cu fonduri europene (surse)
Rezultate LOTO - Joi, 17 septembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la...
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
1,5 milioane de euro pe masă pentru Claudiu Petrila! Șucu a dat răspunsul pe loc. Exclusiv
Adevărul
Condiția reluată de PNL pentru a vota un nou Guvern. Cele două propuneri prezentate de Bolojan la...
Playtech
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
plen camera deputatilor
Încă un grup parlamentar anunță că nu-l va vota pe Siegfried Mureşan: „Ar fi o guvernare anti-naţională”
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”