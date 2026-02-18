Live TV

Exclusiv Ce măsuri ar fi luat Sorin Grindeanu dacă era premier în locul lui Ilie Bolojan: „La TVA cred că m-aș fi gândit de două ori”

Data actualizării: Data publicării:
JDS GRINDEANU 180226_26803
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vorbește în studioul Digi24.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că, dacă ar fi fost premier în locul lui Ilie Bolojan, ar fi luat o parte din deciziile acestui executiv, dar s-ar fi gândit de două ori la mărirea TVA. 

 

„Aș fi făcut lucrurile legate de consilii de administrație, de acele instituții -  la TVA cred că m-aș fi gândit de două ori, pentru că toate lucrurile astea s-au văzut prea puțin în încasări - ANRE, ANCOM și așa mai departe. Aș fi făcut lucrurile... că a fost o parte de asumare și pe componentă de sănătate, așa cum bine știți, în pachetul în pachetul doi, aș fi luat anumite măsuri fiscale, de asemenea parte din pachetul doi, și aș fi venit imediat după aceea cu măsurile de relansare economică, pentru că s-a intrat într-o sarabandă care se dovedește a fi proastă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că și măsurile din pachetul trei, privind reforma din administrația centrală care cuprind excepții legate de angajații din sănătate, educație, sistemul de apărare și ordine publică, ar fi fost adoptate mai repede dacă era în locul lui Ili Bolojan.

”Pachetul trei, acesta în forma aceasta de acuma, nu în cea inițială,  e un pachet pe care noi îl asumăm total, adică cu excepțiile legate de sănătate, educație, sistemul de apărare și ordine publică, înțelegând aici militarii, polițiștii, jandarmii, exceptați, astea sunt lucruri la care PSD-ul ține  în acest pachet”, a concluzionat șeful PSD.

Citește și:

EXCLUSIV Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă”

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
3
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sri inquam octav ganea
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Este Bolojan „un dur”? Grindeanu explică relația sa cu premierul: „Nu ne trimitem inimioare pe Whatsapp”
autostrada in lucru
Grindeanu, nemulțumit de ce se întâmplă la Transporturi: „Lucrurile astea nu-mi plac”. Cine crede că e vinovat
JDS GRINDEANU 180226_54421
Răspunsul pe care  l-a dat Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi următorul prim-ministru, din 2027
Graph Showing downtrend, Business Idea Down, business finance concept, business decline
Măsura despre care Sorin Grindeanu crede că ar fi scăpat România de recesiune tehnică
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea...
radu miruta
Anunțul de ultimă oră al ministrului Apărării, Radu Miruță, cu...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
sua china relatii externe_shutterstock_114785761
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a...
Ultimele știri
Casa Albă îi cere Iranului să încheie un acord, după ce Trump a sugerat posibilitatea unor atacuri militare din partea SUA
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă”
Sorin Grindeanu vorbește despre contribuția PSD la decizia CCR. Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia...
Adevărul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Escrocherie spectaculoasă în Spania: un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...