Ce o recomandă pe Dăncilă în fruntea Guvernului? Răspunsul premierului desemnat

Premierul desemnat, Viorica Dăncilă, spune că că pentru funcţia de prim-ministru o recomandă dialogul şi faptul că ştie să lucreze cu instituţiile Uniunii Europene. Ea a răspuns astfel unei întrebări a jurnaliștilor.

„În primul rând, o altă abordare. O abordare bazată pe dialog, o abordare constructivă, faptul că ştiu să lucrez cu instituţiile europene, ştiu modul de lucru al instituţiilor europene, faptul că de la 1 ianuarie vom prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi este important să avem o prestaţie foarte bună în cadrul acestui forum”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul desemnat a mai spus că are o experinţă politică de nouă ani în Parlamentul European, dar şi o „abordare constructivă”, nevăzând doar critici din partea cuiva, ci şi soluţii.

„Cred că faptul că am o experienţă atât politică, am experienţa celor nouă ani în Parlamentul European, am condus delegaţia europarlamentarilor români în grupul socialiştilor şi democraţilor europeni, am o experienţă în ceea ce priveşte abordarea constructivă, în sensul că nu văd numai critica din partea cuiva, văd şi faptul de a veni cu soluţii”, a spus ea.

De asemenea, Dăncilă consideră că modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus şi în România.

„Am lucrat foarte bine şi cred că acesta ar trebui să fie modul de lucru şi în România, cu colegi din multe grupuri politice şi cred că proiectele care sunt importante pentru ţară trebuiesc abordate de către toţi, pentru că nu privesc doar o parte a românilor şi îi privesc pe toţi”, a adăugat ea.