Video Ce părere are Ilie Bolojan despre alegerile în două tururi. „Cel puţin două partide au spus că nu susţin”

Data publicării:
ilie bolojan alegeri parlamentare 2024
Ilie Bolojan, după ce a votat la alegerile parlamentare Foto: captură Facebook.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre introducerea alegerilor în două tururi de scrutin, că pentru a veni cu o propunere fermă, „trebuie să vezi dacă ea are o anumită susţinere politică şi astăzi, în Coaliţie, cel puţin două partide au spus că nu susţin”: UDMR şi PSD.

„Eu întotdeauna am căutat să fiu raţional, nu să vin cu lucruri care sună bine. În mod cert, pentru electoratul urban al PNL, votul din două tururi este o soluţie pe care o acceptă, dar fiecare sistem de vot are nişte avantaje şi dezavantaje, trebuie să le discutăm deschis. Noi ce facem? Noi, de fiecare dată încercăm că atunci când începe jocul, înainte de a începe jocul, să schimbăm regulile. Aşa s-a întâmplat de fiecare ciclu. Punem alegerile când ne convine nouă data alegerilor, le mutăm pe cele locale cu cele europarlamentare, facem tot felul de lucruri de genul ăsta, încercând ca prin influenţarea regulii de joc să influenţăm rezultatul, nu să fim mai performanţi. Şi atunci, un vot din două tururi este un vot care în general favorizează schimbarea, pentru că e, de fapt, un referendum, de exemplu, pentru primar în turul 2, favorizează disiparea politică, deci mai multe partide, şi deci el are nişte avantaje în anumite zone. Dar în acelaşi timp, un vot din primul tur, cum avem astăzi, el favorizează stabilitatea, sigur că îl avantajează pe cel care este în funcţie principal, şi favorizează gruparea politică”, a spus premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Friendly Fire cu Moise şi Vlad, despre alegerea primarilor în două tururi.

Şeful Executivului a precizat că, pentru a veni cu o propunere fermă, trebuie să vezi dacă ea are o anumită susţinere politică.

„Astăzi, în coaliţie, pentru că s-a discutat acest subiect, sunt cel puţin două partide care, în mod explicit, au spus că nu susţin. UDMR şi PSD, de exemplu, în discuţiile care au avut loc pe tema asta, au venit cu această abordare. De asemenea, de exemplu, s-au discutat de 300 de parlamentari, de reducerea numărului de parlamentari. Când am văzut că nu există o masă critică în care să facem asta, am căzut de acord să reducem numărul de parlamentari, şi este într-adevăr, se lucrează la un proiect de lege, în aşa fel încât numărul de parlamentari să fie calculat după datele de la recensământ, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a mai spus Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, sunt două abordări, să vii cu proiecte care îţi creează un profil politic, dar nu ajungi să le pui în practică niciodată, pentru că nu ai masă critică, sau, a doua abordare, care e mai realistă, să vii cu proiecte care sunt în fiecare zi paşi înainte, dacă are un anumit suport.

„Gândiţi-vă câte propuneri am făcut, câte au fost finalizate, şi ne dăm seama de ce oamenii n-au încredere”, a precizat el.

Bolojan a mai spus că aceste discuţii nu au avut loc în ultima lună, ci au avut loc în prima jumătate anului şi în a doua jumătate.

„Nu există o masă critică în politică. Ca să vii cu astfel de propunere, trebuie să ai o decizie pe tema asta. Nu există o decizie a PNL pe această temă, că v-aş spune prostii. PNL trebuie să susţină sisteme de alegere predictibile, să nu mai repetăm greşelile pe care le-am făcut, încercând să stabilim regula jocului care să ne avantajeze pe noi. Mie mi-ar conveni, şi eu voi susţine întotdeauna, să spunem: o dată la patru ani, în prima duminică din iunie, avem alegeri locale. O dată la patru ani, nu ştiu, în ultima duminică din noiembrie, avem alegeri locale. Şi asta înseamnă predictibilitate. Acesta este sistemul. Nu să schimbăm, să modificăm legea, facem sondaje de opinie, vedem cum ne avantajează pe noi şi cu jumătate de an schimbăm porţile de fotbal cu buturi de rugby pentru că ne-ar avantaja pe noi acest tip de joc”, a completat el. 

„Personal consider că în multe locuri ar fi necesar votul din două tururi, pentru că el favorizează schimbarea. Pe de altă parte, dacă vrem să vedem proiecte, dacă vrem să vedem lucruri care se fac, îţi trebuie stabilitate. Unul din minusurile pe care le-am avut ca ţară este schimbarea frecventă de premieri, de miniştri, de responsabili”, a mai spus el.

Premierul a dat exemplul Germaniei, unde în aproape toate landurile s-a trecut la vot dintr-un singur tur iar în alte ţări europene, avem votul din două tururi.

„În materie de administraţie, nu există o regulă generală”, a spus el.

„Din punctul meu de vedere, sistemul de vot nu va determina neapărat rezultatele. Vă rog să vă gândiţi ce a însemnat votul uninominal. Vă rog să vă gândiţi ce energii au fost puse în discuţiile de vot uninominal. Gândiţi-vă cum şi-au trasat parlamentarii, erau ca şi arhipelagurile, localităţile. (..) Se rezolvă votând oameni de calitate, dintr-un tur sau din două. ”Cred că în multe locuri e nevoie de un sistem de vot din două tururi, dar el nu va rezolva pur şi simplu problemele. Poţi să ai un primar ales din două tururi, am avut timp de 20 de ani primar ales din două tururi, şi în anumite zone lucrurile s-au mişcat repede, în altele nu s-a făcut mai nimic”, a mai spus şeful Executivului. 

Citește și Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Voi face o analiză alături de consilieri”

