Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal spune care este scenariul „inacceptabil” pentru Bolojan

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul liberal Mircea Fechet nu exclude scenariul în care PNL să iasă de la guvernare, dacă partidul va constata că există o nouă majoritate PSD-AUR care „să ducă bugetul în derizoriu”. Într-un interviu pentru Prima News, Fechet a precizat că premierul Ilie Bolojan nu va accepta acest lucru, iar liberalii nu pot vota un astfel de proiect. 

„Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat Mircea Fechet, despre dezbaterile pe bugetul de stat, din Parlament, şi intenţia PSD de a vota amendamentele care includ măsurile din pachetul de solidaritate.

Fechet a arătat că „nu va fi nevoie să denunţe vreunul dintre parteneri coaliţia, câtă vreme ea nu mai este tratată cu rigoarea cu care ar trebui să fie, în sensul respectării protocolului”.

„Atunci vom constata că astfel de situaţie generează dizolvarea de facto a coaliţiei”, a subliniat deputatul PNL.

„Aşa cum îl cunosc eu pe primul ministru, eu cred că el nu va accepta să ducă bugetul în derizoriu şi cred că în măsura în care vor exista amendamente propuse de PSD şi poate susţinute de AUR, deci nu de partidele din coaliţie, care vor afecta în mod vizibil, în mod profund acest buget şi vor vicia acest buget şi vor creşte deficitul şi de anul acesta, cred că acela este un scenariu inacceptabil pentru prim-ministru”, a subliniat Mircea Fechet.

Întrebat dacă inacceptabil înseamnă demisia lui Ilie Bolojan din Guvernul României, Fechet a răspuns: „Eu cred că este departe sau e mult spus acest lucru, însă în acelaşi timp inacceptabil ar putea să însemne că Partidul Naţional Liberal nu poate vota un astfel de buget, ceea ce ne-ar duce într-un blocaj total. (..) În acest moment nimeni nu ştie ce va face PSD-ul. Când toată lumea se aşteaptă să respectăm protocolul coaliţiei şi să ne vedem liniştiţi de treabă, să avem în sfârşit buget, noi acum stăm şi ne întrebăm: oare depun amendamentele din impact mare, oare le votează AUR, oare le votează şi alte partide..”, a menţionat el.

 

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pupitru psd
PSD îi cere premierului Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de la plata taxelor pe motorină
Screenshot 2026-03-17 at 12.42.09
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”. Atacuri între PNL și PSD
10,November,2024,-,Bucharest,,Romania:,Palace,Of,The,Parliament
Bugetul de stat pe anul 2026, în dezbaterea comisiilor de buget-finanţe din Parlament
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare, despre buget: Ne repune pe un drum corect în care putem spera că scăpăm de procedura de deficit excesiv până în 2029
militari romani profimedia
PSD forțează mâna USR: propune ajutoare și pentru pensionarii militari. Miruță: „Dacă se dorea, trebuia o discuție. Nu a existat”
Recomandările redacţiei
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
Alexandru Nazare
Încă un pas spre OCDE: România a obținut ultimul aviz necesar...
lipaev
Ambasadorul Rusiei în România, despre umbrela nucleară a Franței...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
Avertisment internațional: Navele nu sunt complet în siguranță în...
Ultimele știri
Avertismentul lui Șoigu, după ce Ucraina și-a crescut producţia de drone: Nicio regiune a Rusiei nu este în siguranţă
BNR: Datoria externă a României a crescut la 229 de miliarde de euro în ianuarie. Ce arată datele despre capacitatea de plată a țării
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord (raport)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Alegeri FRF 2026. Cine candidează la președinția Federației Române de Fotbal și cum se votează
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum este corect: rețele de socializare sau rețele sociale? Mulți folosesc greșit termenul
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026