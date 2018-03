Ce riscă primarul Sectorului 5 pentru că a decis să lase școlile deschise? Reacția Gabrielei Firea

Replică dură a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, la adresa primarului sectorului 5, Daniel Florea. Acesta a decis să lase deschise școlile și grădinițele din sectorul său, chiar dacă la nivelul Capitalei se luase hotărârea de închidere a instituțiilor școlare din cauza vremii nefavorabile. Gabriela Firea a sugerat, vineri, că Daniel Florea a nesocotit legea și riscă să suporte consecințele.

„Nu voi intra în polemică cu absolut nimeni. Eu respect legislația în vigoare. Am primit solicitarea (de închidere a școlilor și grădițelor - n.r.) din partea Inspectoratului Școlar General, pe baza avertizărilor meteorologice. Am organizat Comandament de iarnă, am luat împreună această decizie de a închide școlile, grădinițele și liceele, am comunicat-o tuturor factorilor responsabili, de comun acord am luat această decizie și ulterior a fost consfințită, pentru că așa prevede legea, de hotărârea unui for care nu poate fi sub nicio formă combătut. Deci, un Comitet pentru situații de urgență la nivelul municipiului București, condus de prefectul municipiului , care a transmis această hotărâre Ministerului de Interne, deci la nivelul Guvernului României”, a explicat Gabriela Firea înainte de a avertiza: „Nu ne jucăm cu astfel de decizii și nu putem să luăm decizii locale! Aceaste hotărâri se iau conform legislației în vigoare și pe temeiurile legale anunțate și nu trebuie să ne facem fiecare câte o lege locală. Mai departe, fiecare va răspunde în fața legii pentru nesupunerea în fața unei decizii a Comitetului pentru situații de urgență”, a spus primarul general al Capitalei.

Comitetul pentru situații de urgență se va întruni și va analiza cum au respectat instituțiile hotărârea care a fost luată, a subliniat Firea. Acest for este condus de prefect, primarul general este vicepreședinte, a precizat ea.

„Noi am înţeles aşa: fiecare sector, dată fiind această decizie din cauza vremii neprielnice, putea să deschidă o grădiniţă pentru cazurile de urgență, pentru că în special la grădinițe s-a făcut referire la episodul anterior de iarnă grea. Dar de la a deschide doar o grădiniţă pentru a le oferi familiilor adăpost și până la a spune că deschizi toate şcolile... În primul rând, nu este în conformitate cu legislația”, a insistat Gabriela Firea și a explicat de ce: toate şcolile - clădire și teren - sunt în administrarea primăriilor, dar personalul didactic aparține și practic respectă tot ceea ce decid Inspectoratul Şcolar General şi Ministerul Educaţiei. Prin urmare, nu se poate ca la nivel de Primărie Generală sau de sector să se ia o astfel de decizie. Se creează o confuzie și o neliniște la nivelul populației. O decizie legală, odată luată, ea trebuie respectată de toată lumea”, a declarat vineri primarul Capitalei Gabriela Firea, la comandamentul de iarnă convocat la sediul Poliţiei Locale.

„Anunțuri care deviază sensul normal al unei hotărâri nu fac altceva decât să inducă o stare de neliniște și de confuzie în rândul populației”, a repetat Firea. „Bucureștenii trebuie să aibă aceleași tratament și dacă sunt în sectorul 1, și dacă sunt în sectorul 6”, a adăugat primarul general.

Primăria Sectorului 5 a decis, joi, să nu se conformeze hotărârii comunicate de primarul Gabriela Firea privind suspendarea cursurilor. Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a solicitat identificarea de soluții, pentru a veni în sprijinul părinților care nu au posibilitatea de a-i supraveghea pe cei mici în respectivul interval orar. Astfel, în urma discuțiilor cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Sector 5 și cu directorii unităților de învățământ, având în vedere că efectivul de cadre didactice va fi prezent vineri, 23 martie 2018, în școli și grădinițe, urmând să aibă program normal de lucru, s-a decis ca pe parcursul zilei de vineri, respectivele incinte să-i găzduiască pe cei mici. Aceeași soluție a fost adoptată și la nivelul creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Procedural, părinții se vor adresa conducerii unităților de învățământ, completând o cerere în momentul în care își lasă copiii în grija cadrelor didactice. Ca o noutate absolută, Primarul Daniel Florea a decis ca toți copiii angajaților instituției să poată petrece ziua de vineri la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5, cu filme, glume, cântece și multă joacă în și cu zăpadă", a transmis Primăria sectorului 5, printr-un comunicat.

La Congresul PSD din 10 martie, Daniel Florea ar fi vrut să candideze pentru un post de vicepreședinte pentru regiunea București-Ilfov, numai că Gabriela Firea, președinta organizației PSD București, l-a susținut pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, pentru această funcție, așa că Daniel Florea a decis să-și retragă candidatura.