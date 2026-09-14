Ce rol are Mirabela Grădinaru în strategia Administrației Prezidențiale: explicațiile lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, luni, că partenera sa, Mirabela Grădinaru, are rolul de „facilitator” pe plan intern, ajutând oameni care „nu reuşeau să ajungă unii la alţii”. „Pe plan internaţional este invitată la diferite evenimente şi este o formă de diplomaţie care ajută România”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan a explicat, luni, la Euronews România, care este rolul pe care-l are partenera sa, Mirabela Grădinaru, în strategia Administraţiei Prezidenţiale, având în vedere că promovează tot mai mult evenimente sociale şi evenimente legate de siguranţa copiilor.

„Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reuşeşte să pună împreună oameni care nu reuşeau să ajungă unii la alţii, de exemplu ONG-uri care au diferite iniţiative şi care trebuie să fie puse împreună cu autorităţi publice sau chiar şefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătăţii. Şi are rolul ăsta de facilitator, asta pe activitatea pe plan intern”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Pe plan internaţional, a adăugat şeful statului, Mirabela Grădinaru este invitată la diferite evenimente şi „este o formă de diplomaţie care ajută România”.

„Faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat în diferite formate acum la Adunarea Generală ONU, eu cred că ajută România tocmai pentru că expune şi dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii, cum ar fi sănătate, situaţii de urgenţă, ajutor pentru tineri vulnerabili. Şi, pe de altă parte, câştigă experienţă de la alţii care s-au apucat de problemele astea mai demult”, a mai transmis preşedintele.

Partenera lui Nicuşor Dan a avut evenimente comune cu numeroase prime-doamne, inclusiv cu soţia preşedintelui Donald Trump, Melania, dar şi cu soţia preşedintelui Ucrainei, Olena Zelenska.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chişinău, la o conferinţă privind siguranţa online.

Editor : B.E.