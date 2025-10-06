Live TV

Exclusiv Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care statul nu a încasat chirie timp de 18 ani. Explicațiile lui Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul Economiei.
Radu Miruță, ministrul Economiei. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
„Statul român nici măcar nu era prezent în circuitul ăsta de șmecheri”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat luni, la Digi24, că statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din București în care funcţionau mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie. Miruță a subliniat că prejudiciul va fi recuperat: „Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului ”.

În luna iulie, Radu Miruță a anunțat că a descoperit „că Ministerul Economiei deţine în Bucureşti o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcţionează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar dacă ele sunt închiriate si subînchiriate”. 

Despre această clădire, ministrul a declarat: „Am intabulat-o. În cartea funciară acum scrie că proprietar este statul român. Am mers în instanță pentru a-i evacua pe cei de acolo. A fost grevă în instanță și judecătorii au sărit judecarea procesului pentru că s-a nimerit termen în perioadă în care nu se judeca. În mod cert nu se va mai întâmpla să continue acele contracte”, a afirmat Radu Miruță. 

Întrebat dacă sunt aceleași firme în acea clădire, ministrul a spus că „nu știe care sunt toate acele firme”: „Am notificat că noi nu vom mai prelungi contractul nici după anul 2025, cum s-a întâmplat de 18 ani până acum. Am notificat instanța pentru a recupera prejudiciul și pentru a fi pedepsiți cei vinovați”.

Problema a fost remarcată în luna iulie, când a fost raportată de ministrul Miruță. Potrivit acestuia, din iulie și până în septembrie firmele respective au plătit chirie  „aceleași entități care fructifica această clădire fără să aibă dreptul”. 

„Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului și pe ultimii trei ani poți să ceri recuperarea asta”, a afirmat el. 

Întrebat dacă va fi recuperat prejudiciul, ministrul a declarat că „da, cu siguranță”: „Nu există absolut niciun dubiu, este hotărâre de Guvern, cei de la Cadastru nu ne treceau în cartea funciară, dacă nu aveam dreptul să fim proprietari acolo, lucrurile sunt extrem de clare. E doar o speranță a unora că mai merge cum a mers”. 

„Instanța nu ar face decât să recupereze prejudiciu de până acum. Faptul că ce s-a întâmplat până acum, adică în fiecare an, un ministru al Economiei semna că este de acord să se prelungească acest contract sau nu notifica că vrea să întrerupă acest contract, este un lucru care nu se mai întâmplă de data asta. Eu am notificat că noi de la 01 ianuarie 2026 nu vom mai prelungi această situație. Via instanță, puteam opri și mai devreme de 1 ianuarie, adică două luni mai devreme”, a explicat acesta. 

„Statul român nici măcar nu era prezent în circuitul ăsta de șmecheri”

Ministrul a spus că nu are un calcul cu prejudiciul care ar trebui recuperat după atâția ani „pentru că contractele de chirie sunt între entitățile private care acum își desfășoară activitatea acolo și această asociație care încasa. Eu nu am acces la toate valorile pe care această asociație le încasa, că statul român nici măcar nu era prezent în circuitul ăsta de șmecheri”.

„ Am obținut câteva contracte. Am văzut contracte și de 20.000 euro pe lună, contracte pe care le vom cere în instanță în ultimii 3 ani. Ce s-a întâmplat în ultimii 15 este cu închiderea ochilor statului român”.

Acesta a adăugat că „anul trecut, cei de la Salrom încheiaseră un contract pentru un filmuleț de 30 de secunde cu 1.000.000 lei”, și a punctat că această informație este „în premieră”. 

 „Oamenii aceia au ajuns să fie în judecată cu Ministerul Economiei că nu vor să plece de bunăvoie de acolo. Vor pleca că s-a găsit o soluție juridică și pentru asta. Însă sunt sute de astfel de exemple prin care niște ochi foarte sticloși se înțeapă la o pungă din care trag bani din statul român. Și când vine domnul Bolojan, când vin măsuri din astea și de jur împrejur încep să taie conductele astea, evident că este o reacție imunitară, este o reacție de auto-protecție. Încep să urle, încep să plătească articole prin anumite zone ale presei, încep să denigreze, încep să țipe, încep să se vaită cu altceva. Au fost puși acolo cu pixul unui politician, poate șoptindu-l-se la ureche 'ai grijă să-mi întorci și mie ceva, că te-am pus acolo'. Nu mai merge așa”. 

Ministrul a mai spus că sunt „mai mult de 28 de companii care aveau administratori speciali, unii dintre ei cu membrii marcanți PSD, PNL: „Eu m-am uitat ca la o lucrare cu studenții. Nu mă uit ce nume e acolo”. 

