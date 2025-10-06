„Există acest risc, uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în Cehia. Trebuie prevenit, dar trebuie prevenit prin bătălie politică - adică domnii politicieni trebuie să înțeleagă că viitorul țării este în mâna lor și faptul că doar vin la televizor și spun câteva vorbe... ăștia sunt o mână. Dar, în afară de ăștia, trebuie să fie oamenii care să meargă în teritoriu, să discute cu localnicii, pentru că aici ne plasăm, din păcate ”, a punctat Băsescu.

Fostul președinte a recunoscut că ar putea părea un mod de a face campanie „ depășit ” .