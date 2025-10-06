Exclusiv Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028. Anunțul lui Traian Băsescu
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a discutat, în exclusivitate la Digi24, despre următoarele alegeri parlamentare și șansele pe care partidul AUR le are să iasă câștigător în acest scrutin. „Există acest risc, uitați-vă ce s-a întâmplat în Cehia. Trebuie prevenit prin bătălie politică”, este de părere Băsescu.
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că posibilitatea ca partidul AUR să câștige alegerile parlamentare în România este unul real, în contextul evoluției recente a formațiunilor cu ideologie de extremă dreapta în Europa.
„Există acest risc, uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în Cehia. Trebuie prevenit, dar trebuie prevenit prin bătălie politică - adică domnii politicieni trebuie să înțeleagă că viitorul țării este în mâna lor și faptul că doar vin la televizor și spun câteva vorbe... ăștia sunt o mână. Dar, în afară de ăștia, trebuie să fie oamenii care să meargă în teritoriu, să discute cu localnicii, pentru că aici ne plasăm, din păcate”, a punctat Băsescu.
Fostul președinte a recunoscut că ar putea părea un mod de a face campanie „depășit”.
„A fost modul în care noi am făcut campaniile în anii 1990, dar se pare că acum, cu mijloacele Internetului, nu reușim să câștigăm. Și atunci soluția este să ne ducem să vorbim din poartă în poartă, nu să așteptăm până în 2008, când vor fi alegerile - să o facem de pe acum”, a spus fostul șef al statului.