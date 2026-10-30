Ce se întâmplă cu banii pe care Guvernul trebuie să-i plătească judecătorilor: ideea avansată de Nazare

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare avansează ideea unei eşalonări a plăţii sumelor reprezentând drepturi salariale pe care magistraţii le au de primit de la statul român în urma unor procese, invocând posibilitatea unui dialog „la cel mai înalt nivel” pe acest subiect.

„E o sumă foarte mare pe care sper ca, prin dialog, în cel mai scurt timp, la cel mai înalt nivel, la nivelul prim-ministrului, să reuşim, şi cu suportul nostru tehnic, să reuşim să găsim, prin dialog, repet, soluţia unei eşalonări într-un mod în care sumele datorate să poată fi plătite în aşa fel încât să nu avem perturbări", a afirmat Alexandru Nazare vineri după-amiază, potrivit News.ro.

Statul are de plătit aproape 5 miliarde de lei drepturi salariale restante ale judecătorilor, scadente în 2026.

La jumătatea acestei luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins definitiv, după şapte amânări, recursul înaintat de Guvern şi de Ministerul Finanţelor la sentinţa din 5 mai a Curţii de Apel Bucureşti, care obliga Executivul să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor, scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară. Fostul premier Ilie Bolojan afirma că suma care ar trebui achitată se ridică la 4,8 miliarde de lei.

Editor : B.E.