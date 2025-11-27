Live TV

Exclusiv Ce se întâmplă cu cumulul pensie-salariu: explicațiile prim-ministrului Ilie Bolojan

ilie bolojan face declaratii la guvern
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că partidele din Coaliție au căzut de acord ca din proiectul privind eliminarea cumului pensie-salariu să fie scoase toate excepțiile mai puțin cele prevăzute de niște decizii ale CCR, pentru ca actul normativ să treacă testul de constituționalitate, iar legea va fi adoptată fie prin angajarea răspunderii Guvernului, fie prin vot în Parlament.

„Aici s-a căzut de principiu să se susțină acest proiect și s-a căzut de principiu să se elimine toate excepțiile, în așa fel încât doar cele care sunt date de decizii ale Curții Constituționale, care sunt fără echivoc și care, dacă n-ar fi respectate, ar face proiectul neconstituțional, deci i-am păcălit pe oameni, doar acelea să rămână. Asta este o decizie de principiu. Acum proiectul este în transparență, colegii lucrează la el și în momentul în care, în câteva zile, se găsește forma care este din punct de vedere juridic cât mai clară, care evită problemele de constituționalitate, vom declanșa adoptarea lui. Poate să fie o o procedură de angajare de răspundere, poate să fie printr-o procedură parlamentară, dar nu sunt divergențe pe această temă”, a declarat Ilie Bolojan.

Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, spune că PSD vrea modificări. Despre ce e vorba

